از دل کویر تا بازار جهانی؛تولید ۱۰هزار تن عناب فرصتی برای اقتصاد استان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح سه‌شنبه در نخستین جشنواره استانی عناب اظهار کرد: عناب به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان، ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی، اقتصادی و سلامت دارد و می‌تواند در سطح ملی و جهانی مطرح شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۶ هزار هکتار باغ عناب در استان وجود دارد که بخش عمده آن به‌صورت دیم کشت می‌شود و سالانه بیش از ۱۰ هزار تن عناب در خراسان جنوبی تولید می‌شود و برخی از درختان این محصول قدمتی چند صد ساله دارند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره عناب در مدت‌زمان محدود افزود: از استانداری، شخص دکتر بهداری، فرمانداری‌ها و همه دستگاه‌هایی که در این مسیر همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

اسفندیاری ادامه داد: با تأکید استاندار محترم، برنامه‌ریزی شده است که جشنواره عناب در سال‌های آینده در سطح ملی و در تهران برگزار شود تا ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأکید کرد: نگاه ما تنها به تولید خام نیست، بلکه توسعه زنجیره ارزش، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات هدفمند عناب در دستور کار قرار دارد و در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت کشور، بخش خصوصی و صندوق‌های حمایتی در حال انعقاد است.

وی خاطرنشان کرد: عناب گیاهی دارویی و شفابخش است که قابلیت استفاده در صنایع دارویی، غذایی و صادراتی دارد و می‌تواند به یک برند صادراتی و نقطه قوت در اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود.

وی گفت: دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نخبگان حوزه کشاورزی باید بیش از پیش وارد عمل شوند چراکه توسعه علمی و مهندسی‌شده باغات نیازمند حمایت‌های علمی و تکنولوژیک است.

اسفندیاری در پایان با قدردانی از کشاورزان، هنرمندان و فعالان این جشنواره افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، ظرفیت‌های مغفول استان را معرفی کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.