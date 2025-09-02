  1. استانها
قدمت ۴ هزار ساله عناب در ایران؛ برند ملی در انتظار بازار جهانی

بیرجند-رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: عناب با قدمتی چهارهزار ساله در ایران، امروز به‌عنوان یک برند ملی شناخته می‌شود اما همچنان در انتظار حضور شایسته در بازار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی صبح سه شنبه در اولین جشنواره استانی عناب اظهارکرد: تولیدکنندگان عناب باید از حمایت‌های واقعی در زنجیره فرآوری و بازار برخوردار شوند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عناب نماد تلاش و استقامت مردم استان است، افزود: این محصول با کمترین امکانات و در سخت‌ترین شرایط اقلیمی به بار می‌نشیند و یک برند ملی و حتی جهانی محسوب می‌شود که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود.

وی با اشاره به سهم حدود ۸۵ درصدی خراسان جنوبی در تولید عناب کشور خاطرنشان کرد: با وجود این جایگاه ویژه، هنوز عناب در بازار داخلی و خارجی به شکل شایسته عرضه نمی‌شود و جشنواره‌های استانی می‌توانند آغازگر توسعه بیشتر این محصول باشند.

ذوالفقاری در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی عناب در استان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵ هزار تُن ظرفیت اسمی بسته‌بندی در ۱۱ کارخانه و ۲ هزار تُن ظرفیت فرآوری وجود دارد، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل عملیانی نشده است.

وی همچنین از راه‌اندازی ۲۳ کارخانه جدید فرآوری در استان خبر داد و افزود: بخشی از این پروژه‌ها در نیمه‌راه هستند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر حمایت از بازار فروش کشاورزان گفت: نباید کشاورزی که با دستان پینه‌بسته محصول تولید کرده، دغدغه فروش داشته باشد. باید امکان فروش مستقیم برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استان در بازارهای میوه و تره‌بار تهران فراهم شود.

وی پیشنهاد داد: در ۲۰ بازار میوه تهران، غرفه‌هایی به نام خراسان جنوبی ثبت شود تا عناب و مشتقات آن به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای پیگیری این طرح را دارد و با همراهی استاندار استان، این اقدام شدنی است.

ذوالفقاری با اشاره به اهمیت ترویج و آموزش در توسعه بازار عناب گفت: «دانشگاه‌ها، سازمان تحقیقات و رسانه‌ها باید در معرفی خواص دارویی، غذایی و اقتصادی عناب نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی در ادامه با رد برخی برداشت‌ها درباره سابقه کوتاه عناب افزود: برخی معتقدند این محصول قدمتی هزارساله دارد، در حالی که اسناد تاریخی نشان می‌دهد سابقه عناب در ایران به حدود چهار هزار سال می‌رسد.

