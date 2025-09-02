قدمت ۴ هزار ساله عناب در ایران؛ برند ملی در انتظار بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی صبح سه شنبه در اولین جشنواره استانی عناب اظهارکرد: تولیدکنندگان عناب باید از حمایتهای واقعی در زنجیره فرآوری و بازار برخوردار شوند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عناب نماد تلاش و استقامت مردم استان است، افزود: این محصول با کمترین امکانات و در سختترین شرایط اقلیمی به بار مینشیند و یک برند ملی و حتی جهانی محسوب میشود که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود.
وی با اشاره به سهم حدود ۸۵ درصدی خراسان جنوبی در تولید عناب کشور خاطرنشان کرد: با وجود این جایگاه ویژه، هنوز عناب در بازار داخلی و خارجی به شکل شایسته عرضه نمیشود و جشنوارههای استانی میتوانند آغازگر توسعه بیشتر این محصول باشند.
ذوالفقاری در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی عناب در استان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵ هزار تُن ظرفیت اسمی بستهبندی در ۱۱ کارخانه و ۲ هزار تُن ظرفیت فرآوری وجود دارد، اما این ظرفیت هنوز بهطور کامل عملیانی نشده است.
وی همچنین از راهاندازی ۲۳ کارخانه جدید فرآوری در استان خبر داد و افزود: بخشی از این پروژهها در نیمهراه هستند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر حمایت از بازار فروش کشاورزان گفت: نباید کشاورزی که با دستان پینهبسته محصول تولید کرده، دغدغه فروش داشته باشد. باید امکان فروش مستقیم برای تعاونیها و اتحادیههای استان در بازارهای میوه و ترهبار تهران فراهم شود.
وی پیشنهاد داد: در ۲۰ بازار میوه تهران، غرفههایی به نام خراسان جنوبی ثبت شود تا عناب و مشتقات آن به صورت مستقیم به دست مصرفکننده برسد و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای پیگیری این طرح را دارد و با همراهی استاندار استان، این اقدام شدنی است.
ذوالفقاری با اشاره به اهمیت ترویج و آموزش در توسعه بازار عناب گفت: «دانشگاهها، سازمان تحقیقات و رسانهها باید در معرفی خواص دارویی، غذایی و اقتصادی عناب نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی در ادامه با رد برخی برداشتها درباره سابقه کوتاه عناب افزود: برخی معتقدند این محصول قدمتی هزارساله دارد، در حالی که اسناد تاریخی نشان میدهد سابقه عناب در ایران به حدود چهار هزار سال میرسد.
