به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن تقدیر از تلاش‌های اصغر ابوالحسنی در دوران تصدی سرپرستی معاونت امور بین‌الملل این بانک، در حکمی ابوالفضل کوده‌ئی را به عنوان سرپرست معاونت بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد.

در حکم سرپرستی معاونت بین‌الملل بانک مرکزی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

ابوالفضل کوده‌ئی پیش از این به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت بوده است.

کوده‌ئی همچنین مناصبی چون مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی کشور، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مدیرکل اروپا آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران، سرپرست قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل بین‌الملل و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگی وزارت اقتصاد در نهادها و موسسات مالی و بانکی بین‌المللی را بر عهده داشته است.