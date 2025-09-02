به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در این نشانی انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهیِ داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، روی هم ۴۴۹ مؤسسه، بیش از ۴۸ هزار پارسا و ۳۷۳ مؤسسه، بیش از ۳۵ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

عملکرد ثبت پارسا شمار عملکرد ثبت پیشنهاده شمار مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا ۴۴۹ مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده ۳۷۳ ثبت پارسا ۴۸.۱۷۲ ثبت پیشنهاده ۳۵.۴۰۰

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

وابستگی سازمانی شمار دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی * ثبت پارسا ثبت پیشنهاده شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۴۲.۳۰۵ ۱۱۰ ۲۷.۰۰۲ ۱۰۰ ۲۳.۰۳۲ دانشگاه پیام نور ۱۲.۳۶۷ ۳۲ ۳.۸۰۷ ۳۰ ۲.۸۸۸ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دانشگاه ملی مهارت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دانشگاه فرهنگیان ۲۰۷ ۱۸ ۱۶۱ ۲۲ ۱۸۸ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۱۶.۶۹۴ ۲ ۱۷۰ ۲ ۱۷۶ سایر دستگاه‌های اجرایی ۱.۳۴۸ ۱۳ ۷۶۰ ۸ ۴۳۸ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۱۴.۸۴۷ ۲۳۴ ۱۲.۷۳۷ ۱۸۹ ۶.۶۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی ۳۳.۷۳۷ ۳۹ ۳.۵۲۸ ۲۲ ۲.۰۳۶ حوزه‌های علمیه ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ همه ۱۲۱.۵۰۵ ۴۴۹ ۴۸.۱۷۲ ۳۷۳ ۳۵.۴۰۰

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ۹۲ برگ، در این نشانی در دسترس همگان است.