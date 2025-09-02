به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان میدهد.
ثبت پایاننامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده در این نشانی انجام میشود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، دادهها و تماممتن آنها را دروندهی و شناسه رهگیری دریافت میکنند. پارسا نیز پس از دروندهیِ دادهها و بارگذاریِ فایل تماممتن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه میشود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان میرسد.
در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، روی هم ۴۴۹ مؤسسه، بیش از ۴۸ هزار پارسا و ۳۷۳ مؤسسه، بیش از ۳۵ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کردهاند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.
گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
|
عملکرد ثبت پارسا
|
شمار
|
عملکرد ثبت پیشنهاده
|
شمار
|
مؤسسههای عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا
|
۴۴۹
|
مؤسسههای عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده
|
۳۷۳
|
ثبت پارسا
|
۴۸.۱۷۲
|
ثبت پیشنهاده
|
۳۵.۴۰۰
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
عملکرد مؤسسهها در ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
|
وابستگی سازمانی
|
شمار
دانشآموختگان
تحصیلات تکمیلی *
|
ثبت پارسا
|
ثبت پیشنهاده
|
شمار
مؤسسهها
|
شمار
ثبت
|
شمار
مؤسسهها
|
شمار
ثبت
|
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|
۴۲.۳۰۵
|
۱۱۰
|
۲۷.۰۰۲
|
۱۰۰
|
۲۳.۰۳۲
|
دانشگاه پیام نور
|
۱۲.۳۶۷
|
۳۲
|
۳.۸۰۷
|
۳۰
|
۲.۸۸۸
|
دانشگاه جامع علمیکاربردی
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
دانشگاه ملی مهارت
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
۰
|
دانشگاه فرهنگیان
|
۲۰۷
|
۱۸
|
۱۶۱
|
۲۲
|
۱۸۸
|
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
|
۱۶.۶۹۴
|
۲
|
۱۷۰
|
۲
|
۱۷۶
|
سایر دستگاههای اجرایی
|
۱.۳۴۸
|
۱۳
|
۷۶۰
|
۸
|
۴۳۸
|
مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|
۱۴.۸۴۷
|
۲۳۴
|
۱۲.۷۳۷
|
۱۸۹
|
۶.۶۴۲
|
دانشگاه آزاد اسلامی
|
۳۳.۷۳۷
|
۳۹
|
۳.۵۲۸
|
۲۲
|
۲.۰۳۶
|
حوزههای علمیه
|
۰
|
۱
|
۷
|
۰
|
۰
|
همه
|
۱۲۱.۵۰۵
|
۴۴۹
|
۴۸.۱۷۲
|
۳۷۳
|
۳۵.۴۰۰
* شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ۹۲ برگ، در این نشانی در دسترس همگان است.
