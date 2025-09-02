فعالیت ۳۶ پایگاه انتخاب رشته کنکور در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از فعال شدن فرآیند انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور ۱۴۰۳ همزمان با انتشار دفترچه راهنمای آن در سایت سازمان سنجش خبر داد.

وی اظهار داشت: به منظور راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان، ۱۲ مرکز مشاوره و ۲۴ پایگاه مدرسه‌ای انتخاب رشته در تمامی شهرستان‌های خراسان جنوبی فعال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه این پایگاه‌ها تا پانزدهم شهریورماه دایر هستند، افزود: ساعت فعالیت پایگاه‌های مرکز استان از ۸ تا ۱۴ و در سایر شهرستان‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۹ است.

وی انتخاب رشته را یکی از مراحل سرنوشت‌ساز زندگی تحصیلی دانست و بیان کرد: این تصمیم‌گیری می‌تواند آینده شغلی و علمی داوطلبان را شکل دهد، از این رو دقت، مشورت با مشاوران متخصص و استفاده از منابع معتبر در این فرایند ضروری است.