به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری عشق‌آباد پس از چند سال وقفه به مناسبت هفته دولت، مجدداً راه‌اندازی شد و بار دیگر به چرخه خدمت‌رسانی بازگشته است. این کتابخانه که نقش مهمی به عنوان یک مرکز فرهنگی در منطقه روستایی ایفا می‌کند، از این پس به کودکان و نوجوانان ساکن روستاهای اطراف عشق‌آباد، خدمات فرهنگی ارائه خواهد داد.

در آئین بازگشایی این کتابخانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی بر اهمیت کتابخانه‌های سیار تأکید کرد و گفت: کتابخانه‌های سیار نه تنها در تحقق عدالت فرهنگی نقش دارند، بلکه فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در مناطق دورافتاده فراهم می‌کنند.

مهدی مظهری افزود: کودکانی که از سنین پایین با کتاب مأنوس شده و فرآیند پرورش فکری را تجربه می‌کنند، کمتر در معرض آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی قرار می‌گیرند.

گفتنی است؛ کتابخانه سیار عشق‌آباد به دلیل عدم وجود مربی متخصص برای چند سال تعطیل بود که اکنون با تلاش‌های پیگیر و جذب نیروی انسانی لازم، فعالیت خود را آغاز کرده که این اقدام گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه فکری و علمی کودکان و نوجوانان روستایی به شمار می‌رود و به عنوان برنامه‌ای پایدار در عرصه فرهنگی منطقه عمل خواهد کرد.

این کتابخانه هم‌اکنون با ارائه خدمات متنوعی شامل امانت کتاب، قصه‌گویی، کاردستی، نمایش و همچنین اجرای ۶۰ برنامه متنوع دیگر حول محور کتاب برای گروه‌های سنی مختلف، به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.