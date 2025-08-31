  1. استانها
پایان چند سال انتظار؛ کتابخانه سیار عشق‌آباد دوباره فعال شد

بیرجند- کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری عشق‌آباد پس از چند سال وقفه، فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری عشق‌آباد پس از چند سال وقفه به مناسبت هفته دولت، مجدداً راه‌اندازی شد و بار دیگر به چرخه خدمت‌رسانی بازگشته است. این کتابخانه که نقش مهمی به عنوان یک مرکز فرهنگی در منطقه روستایی ایفا می‌کند، از این پس به کودکان و نوجوانان ساکن روستاهای اطراف عشق‌آباد، خدمات فرهنگی ارائه خواهد داد.

در آئین بازگشایی این کتابخانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی بر اهمیت کتابخانه‌های سیار تأکید کرد و گفت: کتابخانه‌های سیار نه تنها در تحقق عدالت فرهنگی نقش دارند، بلکه فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در مناطق دورافتاده فراهم می‌کنند.

مهدی مظهری افزود: کودکانی که از سنین پایین با کتاب مأنوس شده و فرآیند پرورش فکری را تجربه می‌کنند، کمتر در معرض آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی قرار می‌گیرند.

گفتنی است؛ کتابخانه سیار عشق‌آباد به دلیل عدم وجود مربی متخصص برای چند سال تعطیل بود که اکنون با تلاش‌های پیگیر و جذب نیروی انسانی لازم، فعالیت خود را آغاز کرده که این اقدام گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه فکری و علمی کودکان و نوجوانان روستایی به شمار می‌رود و به عنوان برنامه‌ای پایدار در عرصه فرهنگی منطقه عمل خواهد کرد.

این کتابخانه هم‌اکنون با ارائه خدمات متنوعی شامل امانت کتاب، قصه‌گویی، کاردستی، نمایش و همچنین اجرای ۶۰ برنامه متنوع دیگر حول محور کتاب برای گروه‌های سنی مختلف، به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.

