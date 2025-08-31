خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که کلیپی از زندگی دشوار «زبیر» کودک ۱۱ - ۱۲ ساله چوپان در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد و دل‌های بسیاری را به درد آورد، آموزش و پرورش شهرستان درمیان پس از سه هفته تلاش شبانه‌روزی توانست او و برادرش را پیدا کند و با آنها ملاقات داشته باشد.

کودکانی که نه تنها از تحصیل بازمانده بودند، بلکه زندگی‌شان نیز زیر بار مشکلات معیشتی و بی‌سرپرستی در تنگنا قرار داشت.

هادی حمیدی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان در این زمینه اظهارکرد: موضوع بازماندگی از تحصیل یکی از کودکان شهرستان درمیان که با نام «زبیر» در فضای مجازی منتشر شده بود، طی روزهای اخیر ذهن و دغدغه همه همکاران فرهنگی این شهرستان را به خود مشغول کرده بود.

ملاقات رئیس آموزش و پرورش درمیان با زبیر

وی افزود: حدود سه هفته قبل کلیپی منتشر شد که در آن کودک ۱۱ تا ۱۲ ساله‌ای به نام زبیر عنوان می‌کرد تاکنون موفق به تحصیل نشده و روزگار خود را با چوپانی می‌گذراند.

رئیس آموزش و پرورش درمیان افزود: پس از مشاهده این کلیپ، با بسیج همکاران اداری و به‌ویژه راهبران آموزشی و تربیتی، توانستیم پس از سه هفته نشانی از او پیدا کنیم و به دیدار زبیر برویم.

حمیدی ادامه داد: زبیر و برادر بزرگترش محمدصادق به دلیل بدسرپرستی والدین، از استان سیستان و بلوچستان به یکی از روستاهای شهرستان درمیان آمده‌اند و با مشکلات معیشتی رو به رو هستند.

رئیس آموزش و پرورش درمیان تصریح کرد: هم‌اکنون با همکاری اداره ثبت احوال شهرستان درمیان، در حال پیگیری برای مشخص شدن دقیق هویت و تاریخ تولد این دو برادر هستیم تا بتوانیم شرایط ثبت‌نام و تحصیل آنها را فراهم کنیم.

سرپناه جدید برای زبیر و برادرش تأمین شده است

حمیدی افزود: همچنین برای تأمین سرپناه جدید این دو برادر، مکانی در شهرستان درمیان آماده شده و طی هفته آینده این دو برادر به آنجا منتقل خواهند شد، اما در زمینه معیشت نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌ها و خیرین هستیم.

وی اضافه کرد: در جریان جست‌وجو برای یافتن زبیر، با دانش‌آموز دیگری به نام «آرزو» نیز مواجه شدیم که به دلیل مشکلات ایاب و ذهاب و کهولت سن والدین، از ادامه تحصیل بازمانده بود. با تصمیم‌گیری صورت گرفته، مقرر شد برای سال تحصیلی جدید در روستای محل سکونت آرزو مدرسه‌ای دایر شود تا او و دیگر کودکان روستاهای اطراف بتوانند از تحصیل بازنمانند.

حمیدی تأکید کرد: آموزش و پرورش شهرستان درمیان با همکاری مسئولان و خیرین، مصمم است که با کار تیمی و همگانی، مشکلات تحصیلی و معیشتی این دانش‌آموزان عزیز را برطرف کرده و زمینه ادامه تحصیل آنان را فراهم سازد.

رئیس آموزش و پرورش درمیان در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم با همراهی خیرین، دستگاه‌های اجرایی و حمایت مردم، بتوانیم مشکلات زبیر، محمدصادق و سایر دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را حل کنیم و آینده روشن‌تری برای آنان رقم بزنیم.

وی تأکید کرد: از همه خیرین می‌خواهیم که کمک به این کودکان بازمانده از تحصیل را از طریق آموزش و پرورش پیگیری کنند تا مطمئن باشند که در مسیر تحصیل آنان هزینه می‌شود.