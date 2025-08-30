به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار ویدئویی کوتاه، گزارشی از فعالیت‌های معاونت فرهنگی در یک سال اول دولت ارائه کرد.

جوادی در این گزارش کوتاه درباره فعالیت‌های مهم معاونت فرهنگی در یک سال اخیر گفت: شاخص‌ترین کار و نوآوری ما در نمایشگاه کتاب تهران بود که برنامه‌های مختلفی مثل فلوشیپ، عرضه کتاب‌های خارجی جدید و توسعه ارتباطات بین‌المللی از آن جمله بود.

وی ادامه داد: معرفی کتاب و محصولات فرهنگی ایران به خارج کشور یکی از کارهای ما بود. امیدوارم بتوانیم از لحاظ اقتصادی بازار مناسبی برای محصولات ایرانی پیدا کنیم. سعی ما در این جهت است که فراتر از چهارچوب‌های موجود حرکت نکنیم و خودمان اعمال سلیقه نکنیم. همچنین تلاش داریم فضای گفتگویی را برای کسانی که زحمات‌شان مورد اشکال است، باز کنیم تا بتوانند با گفتگو مشکل‌شان را حل کنند. سعی‌مان این است که هم زمان را کوتاه‌تر و هم فرایند را راحت‌تر کنیم.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت‌ها در ایام جنگ، گفت: چیزی که برای من جالب بود، دو نفر را می‌شناختم که از نظر فکری خیلی با هم مخالف بودند و علیه همدیگر متن می‌نوشتند. یک روز برای برنامه‌ای به وزارتخانه رفته بودم و دیدم اینها دارند با هم صحبت می‌کنند. این خیلی برایم جالب بود که دارند با هم کار می‌کنند تا برنامه‌ای به مناسبت جنگ تهیه کنند. این احساس را داشتم که این اتفاق می‌تواند نمادی از انسجام ملی باشد که مردم برای کشور به وجود آوردند.

جوادی در پاسخ به سوالی درباره آخرین فیلم و کتابی که آنها را دیده و خوانده، گفت: آخرین فیلمی که دیدم فیلم «موسی کلیم الله» بود. یادم نیست که بعد از آن هم فیلمی دیدم یا نه، ولی فیلم‌های کوتاه را هم دیدم. آخرین کتابی که سر کار هم به همراه دارم، کتاب «چرا به باورهایمان باور داریم؟» است. قرار بود نقدی هم به این کتاب داشته باشیم ولی به ایام جنگ برخوردیم.

وی در پایان درباره کلمات «فرهنگ، کتاب و ایران»، گفت: فرهنگ مثل خونی است که در رگ‌های جامعه است و به جامعه زندگی می‌دهد. کتاب دماسنج آن فرهنگ است و نشان می‌دهد که آن فرهنگ هنوز وجود دارد یا نه و درباره ایران هم باید بگویم که بدون ایران، ما، ما نیستیم.