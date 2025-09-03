حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو با ۳۰۰ عنوان کتاب فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو از ۳ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در محل «ودنخا» مرکز رویدادها و نمایشگاههای فرهنگی و تجاری، برگزار میشود.
در این دوره، کشور هند بهعنوان میهمان ویژه حضور دارد و تازهترین آثار و بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب خود را به نمایش میگذارد. نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۳۰۰ ناشر و توزیع کننده از روسیه و دیگر کشورها و همزمان با سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب کودک برگزار میشود.
برنامههای اصلی شامل رونمایی کتاب، نشستهای تخصصی، سخنرانیها، میزگردهای ادبی و کارگاههای آموزشی است. همچنین بیش از ۱۰۰ رویداد ویژه کودکان شامل کارگاههای آموزشی، نمایش انیمیشن و مسابقات برگزار میشود و موضوعاتی چون نشر دیجیتال، کتابهای صوتی و فناوریهای نوین صنعت نشر برجسته خواهد شد.
خانه کتاب و ادبیات ایران با غرفهای به مساحت ۲۷ مترمربع در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزههای ادبیات کلاسیک و معاصر، ایرانشناسی، آموزش زبان فارسی و آثار غیرداستانی و… را به مخاطبان معرفی میکند. بخشی از غرفه به نمایش آثار تصویرگری ایرانی اختصاص دارد و مرجان فولادوند (نویسنده) و عاطفه ملکیجو (تصویرگر) با حضور در نشستها و کارگاهها، تجربیات خود را با مخاطبان و علاقهمندان بینالمللی به اشتراک میگذارند. همچنین غرفه جمهوری اسلامی ایران به معرفی طرح گرنت، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز میپردازد. این حضور، فرصتی برای معرفی زبان فارسی، گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه ترجمه و کپیرایت و گرامیداشت یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) فراهم میکند.
نظر شما