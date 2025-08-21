کشف ۳۰ کیلو تریاک با یک عملیات مشترک در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از طریق پلیس استان قم در جریان حمل مواد مخدر با یک دستگاه وانت پیکان در مسیر زنجان مطلع شدند.

وی اضافه کرد: در این راستا مشخصات خودرو و اطلاعات هویتی یک نفر سوداگر مرگ و مسیر تردد خودرو حامل مواد مخدر احراز و عملیات دستگیری در دستور کار مأموران قرار گرفت.

بدری افزود: با اقدام به موقع مأموران خودرو مذکور در اتوبان زنجان – قزوین توقیف شد که در بازرسی از آن مقدار حدود ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به انتقال خودرو به پارکینگ خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان مرکزی زنجان شد.

کشف ۱۸۱ فقره سرقت در پویش کارآگاهان و افسران انتظامی

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان هم از دستگیری ۱۰۹ سارق و هشت مالخر اموال مسروقه، در نتیجه اجرای طرح مشترک کاراگاهان و افسران گشت انتظامی زنجان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه ابراهیم آقاجانلو افزود: طرح زاجرات در سطح استان زنجان به منظور دستگیری سارقین و مالخران و کشف اموال مسروقه با تشکیل اکیپی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران انتظامی استان در سطح حوزه استحفاظی اجرایی شد.

وی اظهار داشت: کشف ۱۸۱ فقره پرونده سرقت، دستگیری ۱۰۹ نفر سارق و ۸ نفر مالخر اموال مسروقه، دستگیری سه نفر محکوم متواری، کنترل تعداد ۱۰۲ نفر از مجرمین سابقه دار، پایش هوشمند ۷۱ نفر از شهربندان دارای پایبند و رصد و کنترل میدانی و اعزام واحدهای گشتی به محل تردد، بازدید از ۴۰ واحد صنفی ضایعاتی، سمساری، استوک قطعات خودرو و اخطار به ۱۰ واحد صنفی متخلف؛ سرکشی و کارشناسی از وسایط نقلیه پارکینگ‌ها و بررسی اصالت ۲۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی؛ استعلام ۴۰۰ دستگاه خودرو توسط واحدهای گشت؛ کشف مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل خودرو، موتورسیکلت، قطعات خودرو، سیم و کابل هوایی و تجهیزات باغات، از دستاوردهای پلیس در این طرح سه روزه بود.

آقاجانلو افزود: برخورد جدی با سارقان از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته و در اجرای این امر مهم، آموزش و فرهنگ سازی به خود مراقبتی از سوی عموم مردم و همچنین به مشارکت و همکاری سایر نهادها نیاز داریم و زمینه‌های این مشارکت را در جلسات مستمر قرارگاه‌های پیشگیری از سرقت به این عزیزان یادآور می‌شویم.