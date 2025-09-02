به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب گفت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر در شرق شهر تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از ماموران پایگاه چهارم این پلیس رسیدگی به موضوع را دردستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه افزود: اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ماموران از سرگرفته شد تا اینکه پس از چندین روز تحقیقات فنی مشخص شد یک زوج جوان که از سوداگران سابقه دار مواد مخدر در پایتخت هستند؛ ضمن مراجعه به استان‌های شرقی کشور مبادرت به تهیه و انتقال مواد مخدر به پایتخت می‌کنند.

سرهنگ باباپور دامه داد: به دنبال این موضوع ماموران با رصد دقیق فعالیت مجرمانه متهمان، مخفیگاه و محل سکونت آنان را در یک خانه قدیمی مسکونی در یکی از محلات منطقه تهرنپارس شناسایی و بدین ترتیب شمارش معکوس برای دستگیری متهمان آغاز شد.

این مقام انتظامی افزود: با تجمیع اطلاعات بدست آمده موضوع به مقام قضائی منعکس و دستور بازداشت مهمان صادر شد و در ادامه ماموران پس از چندین شبانه روز رصد و پایش، روز گذشته با رعایت موازین شرعی و قانونی ضمن ورود به مخفیگاه متهمان، آنان را در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر و در بازرسی از محل ۴کیلو مواد روانگردان شیشه کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی ارجاع شدند.