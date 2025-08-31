  1. استانها
دستگیری سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر درکردکوی

کردکوی- جانشین فرماندهی انتظامی کردکوی از دستگیری چهار نفر سوداگر مرگ و کشف دو کیلو و۱۱۳ گرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بالارستاقی اظهار کرد: درپی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت چهار نفر در زمینه توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری این سوداگران در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل افراد مورد نظر، موفق به کشف دو کیلو و۱۱۳ گرم انواع موادمخدر و دستگیری چهار نفر شدند.

بالارستاقی گفت: متهمان به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

جانشین انتظامی کردکوی از شهروندان خواست به منظور برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از آسیب‌های مواد مخدر در صورت اطلاع از هر نوع توزیع، خرید و فروش مواد مخدر مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

