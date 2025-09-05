به گزارش خبرنگار مهر، دومین سال حضور غرفه هیئت فرهنگی مذهبی خادم الحسین در جشن امت احمد با شور و شوق خاصی همراه است.

مسیرهای منتهی به محل جشن مملو از خانواده‌ها و جوانان مشتاق بود و خادمان با عشق به اهل‌بیت (ع) شله زرد و شربت را میان بازدیدکنندگان توزیع کردند تا فضایی معنوی و صمیمی برای زائران رقم بخورد.

محسن اسدی، مسئول غرفه خادم الحسین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: هدف ما خدمت صادقانه و با عشق به پیامبر رحمت است و هر پرس شله زرد، شربت و گرده با دقت و دلسوزی خادمان آماده و توزیع شد تا لبخند رضایت بر چهره مهمانان بنشیند.

وی افزود: حضور پرشور مردم شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای ادامه خدمت در این فضای معنوی افزایش می‌یابد.

اسدی گفت: در این غرفه ۳۰ نفر پای کار هستند و از مهمانان پذیرایی می‌کنند.

حضور خادمان موکب هیئت فرهنگی مذهبی خادم الحسین نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تجلی عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است و لبخند زائران، تلاش خادمان و شور و شعف جمعی، ارزش معنوی این مراسم را دوچندان می‌کند.