نتایج آزمون ملی دندانپزشکی ویژه دانش آموختگان خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور پنجشنبه ۱۶ مرداد به صورت کشوری در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

ثبت نام در این آزمون در روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ انجام شد و در فرصت مجدد ۵ تا ۷ مردادماه داوطلبان فرصت داشتند در این آزمون ثبت نام کنند.

نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی امروز ۱۱ شهریورماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون (نظری) ﻻزم است برای شرکت در مرحله دوم آزمون (عملی) از یکشنبه ۱۶ شهریور به سایت اینترنتی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی https://international.tums.ac.ir/dentistry بخش اخبار مراجعه کنند.