خادمان حوزه علمیه حضرت زینب(س) مشاوره حجاب و عفاف ارائه کردند

فاطمه سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین سال حضور موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) در جشن امت احمد با شور و شعف خاصی همراه شده است.

وی افزود: هدف ما ارائه مشاوره صادقانه و فرهنگی درباره حجاب و عفاف است و تلاش می‌کنیم بازدیدکنندگان با آگاهی و تجربه‌ای مثبت از غرفه خارج شوند.

سلیمی تاکید کرد: استقبال مردم و حضور خانواده‌ها شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای ادامه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در این فضای معنوی را افزایش می‌دهد.

حضور خادمان موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) قروه نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تبلور همدلی، آگاهی و ارادت مردم به ارزش‌های دینی و فرهنگی است و تعامل خادمان با بازدیدکنندگان، ارزش معنوی این مراسم را دوچندان می‌کند