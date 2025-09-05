خادمان حوزه علمیه حضرت زینب(س) مشاوره حجاب و عفاف ارائه کردند

فاطمه سلیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین سال حضور موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) در جشن امت احمد با شور و شعف خاصی همراه شده است.
وی افزود: هدف ما ارائه مشاوره صادقانه و فرهنگی درباره حجاب و عفاف است و تلاش میکنیم بازدیدکنندگان با آگاهی و تجربهای مثبت از غرفه خارج شوند.
سلیمی تاکید کرد: استقبال مردم و حضور خانوادهها شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای ادامه فعالیتهای فرهنگی و دینی در این فضای معنوی را افزایش میدهد.
حضور خادمان موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) قروه نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تبلور همدلی، آگاهی و ارادت مردم به ارزشهای دینی و فرهنگی است و تعامل خادمان با بازدیدکنندگان، ارزش معنوی این مراسم را دوچندان میکند
نظر شما