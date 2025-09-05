  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

خادمان حوزه علمیه حضرت زینب(س) مشاوره حجاب و عفاف ارائه کردند

خادمان حوزه علمیه حضرت زینب(س) مشاوره حجاب و عفاف ارائه کردند

سنندج- مسئول غرفه حوزه علمیه حضرت زینب(س) قروه گفت: این غرفه با حضور پنج خادم، میزگرد گفتگو و مشاوره در خصوص حجاب و عفاف را برای بازدیدکنندگان جشن امت احمد ارائه می کند.

فاطمه سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین سال حضور موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) در جشن امت احمد با شور و شعف خاصی همراه شده است.

وی افزود: هدف ما ارائه مشاوره صادقانه و فرهنگی درباره حجاب و عفاف است و تلاش می‌کنیم بازدیدکنندگان با آگاهی و تجربه‌ای مثبت از غرفه خارج شوند.

سلیمی تاکید کرد: استقبال مردم و حضور خانواده‌ها شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای ادامه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در این فضای معنوی را افزایش می‌دهد.

حضور خادمان موکب حوزه علمیه حضرت زینب (س) قروه نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تبلور همدلی، آگاهی و ارادت مردم به ارزش‌های دینی و فرهنگی است و تعامل خادمان با بازدیدکنندگان، ارزش معنوی این مراسم را دوچندان می‌کند

کد خبر 6577497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها