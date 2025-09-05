  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

امروز سنندج آغوش خود را گشود،پذیرایی از مهمانان با غذای گرم

سنندج- مسئول غرفه مسجد جامع شهر قروه گفت:امسال با حضور ۱۵ خادم، سه هزار غذای گرم را میان بازدیدکنندگان جشن امت احمد توزیع کردیم.

مسعود سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال سومین سال متوالی است در این مهمانی حضور داریم و به مهمانان خدمت می‌کنیم.

وی گفت: هر پرس غذا با انگیزه و تلاش خادمان آماده و توزیع شد تا لبخند رضایت بر چهره مهمانان بنشیند.

سیفی ادامه داد: حضور پرشور مردم شور و شعف جشن را دوچندان می‌کند و انگیزه خادمان برای ادامه خدمت در این فضای معنوی را افزایش می‌دهد.

وی عنوان کرد: در این غرفه ۱۵ خادم با جان و دل مشغول خدمت به مهمانان امت احمد هستند.

امروز مردم کردستان آمدند تا نشان دهند که مهر و محبت نبی مکرم اسلام در پوست و خون آنها جاری است و در کنار مهم این مهمانی را جشن می‌گیرند.

