  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

اجرای ترانه «دایه» توسط خواننده کردستانی در جشن امت احمد(ص)

اجرای ترانه «دایه» توسط خواننده کردستانی در جشن امت احمد(ص)

سنندج - مهران خالدی از خوانندگان کرد زبان استان کردستان، ترانه «دایه یا مادر» را در جشن امت احمد(ص) اجرا کرد.

دریافت 12 MB
کد خبر 6580677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها