اجرای ترانه «دایه» توسط خواننده کردستانی در جشن امت احمد(ص)

سنندج - مهران خالدی از خوانندگان کرد زبان استان کردستان، ترانه «دایه یا مادر» را در جشن امت احمد(ص) اجرا کرد.
