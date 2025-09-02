به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری با موضوع هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) با تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) با نقل کلامی از آیت‌الله مکارم در خصوص پاسداشت ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص)، اظهار کرد: این مرجع عالیقدر شیعی تأکید داشته که «تمام دنیا از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند چرا ما استفاده نکنیم، مسلمین جهان در این نقطه مشترک باید سرمایه‌گذاری کنند و این فرصت نباید از دست برود و باید از آن به‌خوبی استفاده شود».

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) سرمایه‌ای است که بزرگان و علما بر استفاده از آن صحه گذاشتند، ادامه داد: پرداختن به این مناسبت خاصه امروز که دنیای اسلام و جوامع اسلامی بیشتر از پیش در مرکز توجه قرار دارد، فرصت خوبی برای معرفی و ترویج آموزه‌های کاربردی اسلام ناظر به شرایط فعلی است.

کاظمی با استناد به فراز نورانی «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» از آیه ۲۹ سوره فتح، بیان کرد: امروز این فراز از مصحف شریف را در مواجهه با شرایط کنونی دنیا باید به دست بگیریم؛ امروز همانطور که باید در بین خودمان مودت و وحدت و مهربانی حکمفرما باشد، باید نسبت به دشمنان نیز شدت به خرج دهیم.

جایگاه والای آموزه‌های سوره مبارکه محمد (ص)

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه والای سوره مبارکه محمد (ص) که طلیعه آن با عتاب مشرکان و دشمنان حضرت است، توضیح داد: این سوره اتمام حجت با مخالفان و مشرکان است و از نصرت الهی و نهی از تمکین دشمن سخن به میان می‌آید که به نظرم پرداختن به درس‌های سوره در شرایط امروز ضرورت دارد.

کاظمی اظهار کرد: نهادهای متولی امر فرهنگ در این راستا وظیفه دارند و پرداختن به میلاد پیامبر اسلام (ص) در هزار و پانصدمین سالگرد، باید ویژه باشد یعنی به جشن و چند برنامه تلویزیونی و … نباید اکتفا شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه بخشی از برنامه‌های بزرگداشت میلاد پیامبر اعظم (ص) از قبل طراحی شده است، افزود: در این راستا فراخوان عمومی ایده‌های بزرگداشت این مناسبت منتشر شد که به فضل الهی پیشنهادات خوبی هم به دستمان رسید و حاصل آن چند اقدام شد که در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری مسابقه پیامکی «پرتو عشق» در چهارمحال و بختیاری

کاظمی ادامه داد: مسابقه پیامکی «پرتو عشق» با محوریت تفسیر فرازهایی از سوره مبارکه محمد (ص) از چهار روز قبل آغاز شده و در حال اجراست که خوشبختانه استقبال خوب مردم استان را شاهدیم؛ روزانه حدود ۲ هزار نفر از هم‌استانی‌ها در این مسابقه پیامکی شرکت می‌کنند و برندگان به‌صورت روزانه معرفی می‌شوند که جا دارد با همکاری همه نهادها این آمار افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی صورت گرفته برپایی محافل شعر در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: به مناسبت ۱۵۰۰ مین سالروز میلاد پیامبر (ص)، پیشنهاد برگزاری ۱۵۰۰ محفل شعر در سراسر کشور مطرح شد که شاعران استان ما نیز پای کارند و در این عرصه همت خواهند داشت.

کاظمی با تأکید بر اینکه امسال نباید میلاد پیامبر (ص) را محدود به یک جشن و برنامه کنیم، تصریح کرد: امسال باید فضای ویژه‌ای ایجاد شود و انتظار می‌رود هر کسی در پیرامون خودش برای ایجاد فضای بصری و رسانه‌ای متناسب با این مناسبت تلاش کند و کاری انجام بدهد.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص جشن میلاد پیامبر (ص)، بیان کرد: انتظار می‌رود هر دستگاه و نهاد سلسله برنامه‌های میلاد را از امروز تا شب و روز میلاد در مجموعه خودشان پیش‌بینی و اجرا کنند که در نهایت آورده‌ای برای جامعه مخاطبشان داشته باشد.

آورده برنامه‌های بزرگداشت میلاد پیامبر (ص) برای مخاطبان

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود برخی اتفاقات و برنامه‌های شهریور همچون جشن عاطفه‌ها را به میلاد پیامبر (ص) متصل کنیم و فضای خوبی در جامعه ایجاد شود.

کاظمی با بیان اینکه بُرد رسانه‌ای جشن از مراسم عزاداری بیشتر و قوی‌تر است، توضیح داد: به‌نظرم فرصت جشن، بستر خوبی برای معرفی پیامبر (ص) برای مخاطبان حتی بیرون از مرزهای کشور است. در مظلومیت پیامبر (ص) همین بس که آثار فاخر درباره ایشان بسیار اندک است و با منزلت ایشان فاصله دارد.

وی با یادآوری شعار هفته وحدت «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت»، اظهار کرد: جا دارد که برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌ها با محوریت این شعار انجام گیرد و بتوانیم دینی را به حضرت ادا کنیم و توفیق خدمت به ساحت آن حضرت نصیبمان شود.

یادآور می‌شود، هر یک از اعضای ستاد شئون فرهنگی استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این جلسه به بیان پیشنهادات و برنامه‌های خود در بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) پرداختند.