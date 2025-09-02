استان زنجان حدود ۷۳ هزار هکتار جنگل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر درخواست شهرداری زنجان برای واگذاری این مجموعه در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری پاسخ قطعی در این خصوص دریافت شود. اگر شهرداری ورود کند، پارک به شهرداری واگذار خواهد شد.

وی افزود: اگر شهرداری ورود کند، این پارک به شهرداری واگذار خواهد شد، در غیر این صورت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری وارد عمل خواهد شد. تلاش ما این است که پیش از آغاز فصل سرد، وضعیت این مجموعه به‌طور کامل مشخص شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت نگهداری نهال‌ها در کنار کاشت آن‌ها، گفت: نهالستان کوشکن تنها نهالستان مادری استان است و محور اصلی تولید نهال‌های مورد نیاز طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی زنجان ادامه داد: سهم زنجان در این طرح ملی، تولید و کاشت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال است که در سال نخست فراتر از تعهد عمل شد و اهداف سال ۱۴۰۳ نیز به‌طور کامل تحقق یافت.

کاهش خسارت آتش‌سوزی مراتع

حسینی وضعیت آتش‌سوزی مراتع استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امسال سطح خسارت ناشی از آتش‌سوزی‌ها به ۵۰۰ هکتار هم نرسیده و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

وی بخشی از این موفقیت را حاصل تلاش یگان حفاظت و بخشی دیگر را ناشی از همکاری آگاهانه شهروندان دانست.

مدیرکل منابع طبیعی زنجان همچنین گفت: در مناطق خرمدره و ماهنشان کانون‌های ریزگرد تا حد زیادی کنترل شده و چمن سلطانیه نیز تاکنون به کانون ریزگرد تبدیل نشده است. هرچند در سال ۱۴۰۲ ریزگردهای وارداتی مشکلاتی ایجاد کردند، اما از منظر داخلی شرایط استان قابل کنترل است.

حسینی درباره فرونشست زمین، افزود: بدترین وضعیت فرونشست در دشت ابهر و خرمدره دیده می‌شود و غرب استان شرایط بهتری دارد. اگرچه مدیریت این بحران بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است، اما منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری اقدامات جدی انجام داده و جزو استان‌های پیشرو کشور است.

وی کمبود نیرو را از چالش‌های جدی منابع طبیعی استان عنوان کرد و گفت: مدیریت و حفاظت از اراضی ملی به ۱۸۲ نیرو نیاز دارد، در حالی که تنها با ۲۴ نیرو اداره می‌شود و این موضوع فشار زیادی بر بدنه کارشناسی و اجرایی وارد کرده است.