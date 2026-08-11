به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: نتانیاهو در میانه طوفان شکستهای راهبردی، اکنون به سیاست قربانیسازی ساختاری روی آورده است؛ او با هدف اتمام حجت برای بقای شخصی، تلاش میکند تا با قربانی کردن مهرههای امنیتی خود، شکاف میان رانشهای اطلاعاتی و تصمیمات سیاسی را پنهان کرده و مسئولیت زوال پروژههای ضد ایرانی را به گردن اپراتورهای میدانی بیندازد.نخستوزیر کودککش رژیم صهیونیستی که در بنبست استراتژیک خود گرفتار شده، اکنون از فریب اطلاعاتی بهعنوان سپر دفاعی استفاده میکند.
تلاش برای جایگزینی کادرهای امنیتی و همزمان بازسازی روایتهای ترسمحور، نشان از آن دارد که او به جای اصلاح سیاستهای ناکارآمد، به دنبال مدیریت بحران خود در قالب یک فروپاشی کنترلشده است. نتانیاهو در جدیدترین سیاهبازی خود برای پنهان کردن شکست استراتژیکش از ایران، دستور داده تا خبری جعلی را در یک روزنامه افراطی وابسته به اسرائیل در هند منتشر کنند و پس از انتشار این خبر کذب، رسانههای صهیونیستی روی آن مانور دهند و لباس واقعیت به این شایعه بپوشانند.
دروغی که متولد شد
ماجرا از یک حساب هندی مشکوک آغاز شد، در شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، مهر تایید خورد و یائیر نتانیاهو، پسر نخستوزیر اسرائیل آن را بازنشر کرد و سرانجام به سخنرانی نخستوزیر در کوه هرتسل رسید. سخنان ساختگی منتسب به سردار احمد وحیدی، مبنی بر اینکه «تا زمانی که اسرائیل و آمریکا سلاح هستهای دارند، ایران به کار روی آن ادامه خواهد داد»، از سخنرانی نتانیاهو در کوه هرتسل به فاکسنیوز و حساب سفیر آمریکا در سازمان ملل رسید و سپس دوباره به هند بازگشت؛ این بار با مهر اعتبار رسانههای اسرائیلی! به این ترتیب، سخنانی که هرگز گفته نشده بودند به حقیقت تبدیل شدند؛ در مسیری که یادآور پروندههای بیلد و جوییش کرونیکل است. بدین معنا که یک رسانه کوچک، خبری ساختگی و عاری از حقیقت را جعل و منتشر میکند و رسانههای بزرگ روی آن مانور میدهند و سپس مقامات سیاسی به این خبر دروغ استناد میکنند؛ اینچنین یک شایعه مضحک، به یک گزاره واقعی تبدیل میشود!
بعضی خبرها آهسته شکل میگیرند. خبرنگار چیزی میشنود، تلاش میکند آن را بررسی کند، با منبع دومی تماس میگیرد، دنبال سند میگردد، درخواست واکنش میکند و سبکسنگین میکند که آیا اطلاعات کافی برای انتشار وجود دارد یا نه. اما نوع دیگری از خبرها هم وجود دارند. آنها به هیچکدام از این زحمتهای قدیمی نیازی ندارند، زیرا از همان لحظه ورود به دنیا تقریبا به هر چیزی که لازم دارند مجهزند: روایت، دشمن، نتیجهگیری، شبکه تلویزیونی، پسر نخستوزیر، نخستوزیر، سفیر آمریکایی و حتی فاکسنیوز. فقط یک چیز در این خبر کم بود: اینکه حقیقت داشته باشد.
چهارشنبه هفته گذشته، خبری بسیار جنجالی، سفری شگفتانگیز را طی کرد. ظرف حدود ۱۵ ساعت و نیم، از یک حساب مشکوک هندی در ایکس با نام ریتیکا بیرون آمد؛ از حسابی عبور کرد که با افتخار واژه Mossad را در نام خود دارد، در حالی که موساد نیست؛ از شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل گواهی اعتبار گرفت؛ مورد استقبال یائیر نتانیاهو، پسر نخستوزیر صهیونیستها قرار گرفت؛ حتی از زبان خود نخستوزیر اسرائیل به یک تریبون رسمی رسید؛ نزد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و فاکسنیوز فرود آمد و سپس با احترام به هند بازگشت؛ جایی که این بار بهعنوان خبری با منبع رسانههای اسرائیلی گزارش شد. یک دور کامل به دور کره زمین. در هر ایستگاه، این خبر جعلی گذرنامهای تازه دریافت کرد.
اصل ماجرای این دروغپردازی واقعا تکاندهنده بود؛ صهیونیستها یک خبرسازی بسیار عجیب انجام دادند. ادعا کردند احمد وحیدی، از فرماندهان سپاه پاسداران، اعتراف کرده که ایران در حال توسعه سلاح هستهای است. نه اشارهای مبهم، نه توانمندی آستانهای و نه یکی دیگر از آن عبارتبندیهای پیچیده. آنها مستقیم، باصراحت و بدون لکنت مدعی شدند پس از چهار دهه تکذیب قاطع، سرانجام ایران اعتراف به حرکت در مسیر اتمی شدن کرد. این دروغ بسیار شاخدار بود و حتی یک فعال رسانه در اسرائیل نوشت که خبر شبکه ۱۴ که مورد استناد نتانیاهو قرار گرفت، به وضوح جعلی و دروغ بود و اگر این موضوع حقیقت داشت، واقعا یک تیتر جهانی بود.
خط و ربط ریتیکا
اما رسانه ریتیکا که برای اولین بار دروغ مورد اشاره را نشر داد یک حساب توییتری ملیگرای هندو و بهشدت طرفدار رژیم صهیونیستی است که در هفتههای پیش از این ماجرا، بهتدریج کارزاری پیرامون سردار وحیدی و برنامه هستهای ایران ساخته بود. بر اساس بررسی بودکیم، نهادی متخصص در راستیآزمایی و مبارزه با اخبار جعلی، این حساب سابقه انتشار اخبار جعلی دارد و دستکم یکی از تصاویر پروفایل آن از پینترست برداشته شده است. در ۲۸ ژوئیه، این حساب نخستین نسخه را امتحان کرده بود: نقلقول دیگری که به وحیدی نسبت داده شده و بر اساس آن، سلاح هستهای از یک آرزو به یک ضرورت تبدیل شده بود. آن پست چندان مورد توجه قرار نگرفت. هشت روز بعد، نسخه بهبودیافته از راه رسید.
در هر صورت، تمام ترفندها و شگردها در این خبرسازی جعلی پیاده شد. خبر جعلی لازم نیست هنگام تولد قابل اعتماد باشد. فقط باید آنقدر زنده بماند که به فردی معتبرتر برسد. پس از آن، همان فرد معتبرتر به منبع آن تبدیل میشود. وقتی حقیقت بالاخره از راه میرسد، متوجه میشود خبر جعلی پیشتر در کوه هرتسل سخنرانی کرده، در فاکسنیوز ظاهر شده، توسط سفیر آمریکا در سازمان ملل بازتاب داده شده و با مهر اعتبار اسرائیلی به خانهاش در هند بازگشته است. برای چیزی که هرگز گفته نشده، یک سناریو از واقعیت طراحی شد!
نکته قابل توجه آنکه پس از تذکر برخی روزنامهنگاران راستیآزمای جهانی مبنی بر اینکه سخنان منتسب به سردار وحیدی، جعلی است، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی در واکنش اعلام کرد: دولت اسرائیل کاملا بر سخنان نخستوزیر مبنی بر اینکه ایران در پی توسعه سلاح هستهای است، ایستاده است! در حالی که واقعیتهای میدانی، فرسودگی پروژههای تهاجمی رژیم صهیونیستی را اثبات میکند، نتانیاهو به جنگ روایت متوسل شده است؛ او با بهرهگیری از تکنیکهای ترسافکنی هستهای، میکوشد تا با بازتولید کلیشههای قدیمی ایرانهراسی، توجه جهانی را از شکستهای عملیاتی خود به سمت یک تهدید فرضی اتمی منحرف کند. رفتار کنونی نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بازتابی از استراتژی انحراف است؛ او با ایجاد نویزهای اطلاعاتی و شایعات بیاساس، سعی در بازسازی یک واقعیت موازی دارد تا با استفاده از موتور محرک هراس بینالمللی، جبهه متخاصم را دوباره به سوی یک بحران فرضی هستهای و تجاوز به ایران سوق دهد.
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