نقش هنر در برگزاری شکوهمند عزاداری امام حسین(ع) بسیار شکوهمند است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والی‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در ویژه برنامه هنر در ساحت عاشورا که در تیمچه امین الدوله بازار کاشان برگزار شد، با اشاره به برگزاری ۲۲ دوره این برنامه توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان اظهار کرد: امسال با همفکری دوستان و برگزارکنندگان، تصمیم گرفته شد بیست و سومین دوره از برنامه هنر در ساحت عاشورا در پیچ امین‌الدوله برگزار شود.

وی ابراز کرد: در سال‌های گذشته موضوعات مختلفی در حوزه نقش هنر در ساحت عاشورا مورد توجه قرار گرفته و به هنرهایی همچون هنرهای تجسمی، تئاتر، شعر و ادبیات آیینی پرداخته شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با بیان اینکه محور اصلی این جشنواره، بررسی نقش هنر و هنرمندان در آیین‌های عاشورایی است، تصریح کرد: هنرمندانی که ذوق، هنر و سلیقه خود را در خدمت دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار داده‌اند، نقش مهمی در شکل‌گیری و شکوه آیین‌های عزاداری در ایران اسلامی داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر آیین‌های عاشورایی ایران را با دیگر کشورهای مسلمان مقایسه کنیم، نقش هنر و هنرمندان در شکل‌گیری و برگزاری باشکوه این آیین‌ها در کشور ما بسیار پررنگ است و بخش مهمی از این میراث آیینی، با هنر و خلاقیت هنرمندان پیوند خورده است.

والی زاده با اشاره به موضوع امسال جشنواره گفت: امسال با همفکری برگزارکنندگان و کارشناسان، تصمیم گرفتیم به مشاغل و هنرهایی بپردازیم که در خدمت دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند؛ مشاغلی مانند ساخت کتل، علم و نخل و همچنین تولید ابزار و ادواتی که به‌صورت سنتی در آیین‌های عزاداری کاشان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا جلساتی با کارشناس این حوزه و جمعی از فعالان و پیشکسوتان برگزار و تعدادی از پیشکسوتان این مشاغل برای تقدیر و تجلیل در جشنواره انتخاب شده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان هدف از برگزاری این برنامه را معرفی جایگاه هنر و هنرمندان در فرهنگ عاشورایی و قدردانی از تلاش‌های آنان دانست و گفت: امیدواریم مدیریت شهری بتواند با برگزاری چنین برنامه‌هایی، نقش هنر و هنرمندان و رسالتی را که این قشر زحمتکش در دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر عهده دارند، به جامعه معرفی کرده و حداقل تقدیر و تجلیل را از این عزیزان به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام حسین(ع) گفت: در این روایت آمده است که نیاز مردم به شما از نعمت‌های خدا بر شماست و این سخن باید برای همه مسئولان و افرادی که در جایگاه خدمت قرار دارند، یک درس و خط‌مشی باشد.

والی‌زاده افزود: مسئولیت‌ها و مراجعات مردم فرصتی برای خدمت هستند و باید این نیاز مردم را مغتنم بشماریم، چرا که ممکن است این فرصت و نعمت روزی از انسان سلب شود.

وی تأکید کرد: اگر هر یک از ما مسئولان و افرادی که در شهرها و کشور برای مردم تلاش می‌کنیم، این سخن حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را سرلوحه کار خود قرار دهیم، بسیاری از امور به شکل درست‌تر و شایسته‌تری پیش خواهد رفت.