ضرورت ادامه اجرای پروژه های بازآفرینی در محلات همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای شهر همدان ظهر سهشنبه در نشست علنی شورا با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم، همراهی و حمایتهای شایستهای از مدیریت شهری همدان صورت گرفته است، اظهار کرد: این پشتیبانیها میتواند مسیر توسعه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهری را هموارتر کند و باید با تصمیمات عاجل، پاسخگوی نیازهای اساسی ساکنان شهری باشد که نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده است.
محمود مسگریان همچنین با اشاره به پیشنهاد رئیس مرکز پژوهشهای شورا مبنی بر لزوم محکومیت جهانی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، افزود: مکاتبه با شوراهای محلی کشورهای دیگر اقدامی ارزشمند و بهجا برای شکستن محاصره غذایی و اقتصادی این منطقه است و شورای شهر همدان از این رویکرد حمایت میکند.
علی رضایی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، پروژههای بازآفرینی را از موفقیتهای شاخص این دوره مدیریت شهری دانست و بر تداوم اجرای آن در محلات مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای هفته دولت و هفته همدان، عملکرد مجموعه شهرداری و سازمان فرهنگی را مثبت ارزیابی کرد.
سعید شهابینیا رئیس مرکز پژوهشهای شورا نیز با ابراز نگرانی از جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، پیشنهاد داد شوراهای شهر جهان برای ممنوعیت خرید کالاهای تولیدی این رژیم و افزایش فشار بر دولتها جهت پایان محاصره همراه شوند.
نظر شما