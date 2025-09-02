به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامینجات ظهر سهشنبه در نطق پیش از دستور صحن شورای شهر همدان با بیان اینکه سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری همدان در سه سال اخیر مسیر خود را به سمت پروژههای اثرگذار بازآفرینی تغییر داده است، اظهار کرد: هفته گذشته چند پروژه مهم با حضور استاندار همدان افتتاح شد که از جمله آنها میتوان به ۱۰ متری رضوان، کوی منوچهری و بلوار سلامت اشاره کرد.
وی ضمن تقدیر از حضور استاندار و بازدید میدانی از این پروژهها، گفت: این همراهی منجر به اتخاذ تصمیمات مطلوب برای آینده این مناطق شد و امید میرود با ورود جدی دستگاههای اجرایی، شاهد نتایج ملموس آن در بهبود زندگی ساکنان باشیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان همچنین به اجرای پروژه گذر فرهنگی اشاره کرد و گفت: احیای حمام قدیمی مدفون در این گذر، از اقدامات شاخص بوده که یا با توان شهرداری و یا در قالب واگذاری به بخش خصوصی دنبال میشود.
بادامینجات در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری برنامههای هفته همدان را از نقاط قوت شهرداری دانست و از بازتاب مثبت مردمی و حمایت نماینده ولیفقیه در استان به عنوان نقاط برجسته این برنامهها یاد کرد. وی ادامه داد: امید است با تداوم چنین رویدادهایی، زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی و همبستگی شهری باشیم.
