به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی‌نجات در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری با موضوع بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری در سطح شهر و مناطق شهرداری با حضور شهردار، شهرداران مناطق چهارگانه و معاونان، اظهار کرد: در بودجه سال جاری شهرداری و در حوزه گردشگری پروژه‌های تعریف شده وجود دارد اما در بحث سرمایه‌گذاری اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه بحث درآمد پایدار به ویژه از حوزه سرمایه‌گذاری در شهرداری تبدیل به شعار شده است، گفت: عمده منابع درآمدی شهرداری از خام فروشی املاک و اراضی بوده و این خطر در همدان احساس می‌شود که در آینده نزدیک در این خصوص با مشکل مواجه شویم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان بیان کرد: حدود سه سال پروژه جدیدی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای آیندگان در همدان کلنگ‌زنی نشده است و واگذاری در پروژه‌هایی همچون مرکز خرید سینا و استفاده از درآمد آن در بخشی دیگر جایز نبوده و باید در بخش سرمایه‌گذاری استفاده شود.

بادامی‌نجات با تأکید بر اینکه در همدان موقعیت‌های سرمایه‌گذاری کم نیست، افزود: چرا شهرداری نباید دارای درآمد پایدار بوده و نگران پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری باشد؟

وی خواستار تقویت سرمایه‌گذاری در همدان شد تصریح کرد: طرح جامع شهر در دست اصلاح بوده و این اتفاق، یک فرصت بزرگ برای شهرداری با هدف خرید اراضی و ایجاد درآمد پایدار است که باید به نحو احسن از آن استفاده کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان ادامه داد: فرصت‌ها در حال از بین رفتن است و نباید منابع شهرداری را تهی کرده و شهر را در مقطعی فلج کنیم بلکه باید به فکر ایجاد درآمد پایدار با توجه به فرصت‌های پیش رو باشیم.

بادامی‌نجات خواستار ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری و گردشگری در مناطق شهرداری شد و خاطرنشان کرد: در مناطق خلاء چارت سازمانی با عنوان سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به صورت رسمی تعریف نشده بود و باید یک نفر به طور مشخص مسئول سرمایه‌گذاری در مناطق شهرداری باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان:، گفت: در مناطق خلاء چارت سازمانی با عنوان سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به صورت رسمی تعریف نشده بود و باید یک نفر به طور مشخص مسئول سرمایه‌گذاری در مناطق شهرداری باشد.

وی با تأکید بر اینکه واحد سرمایه‌گذاری به شکل مستقل در مناطق دیده شود، یادآور شد: در حوزه گردشگری بودجه خوب و قابل توجهی در سال جاری پیش‌بینی شده است اما در برخی موارد نگران اجرای پروژه‌ها هستیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان اظهار کرد: ضعف ما در ارزیابی بودجه در بحث سرمایه‌گذاری، عدم تعریف پروژه است و انتظار داریم بخشی از درآمد شهرداری طی سال‌های آینده از محل سرمایه‌گذاری تأمین شود.

بادامی‌نجات با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و گردشگری به یکدیگر وابسته است، گفت: سال گذشته تأکید بر حوزه گردشگری بود و امسال در سه ماه نخست رویکرد تأکیدی بر سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سوی شهرداری را از فرصت‌های خوب در این حوزه برشمرد و بیان کرد: بارها گلایه‌هایی از بروکراسی‌های اداری در بحث اخذ مجوزها در این حوزه بوده در حالی که بر سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید داریم و خواستار رفع این موانع و مشکلات هستیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان افزود: مناطق مختلف در شهر همدان دارای ظرفیت‌های خوبی در بحث سرمایه‌گذاری هستند اما متأسفانه اطلس و بسته سرمایه‌گذاری نداریم که این یک ضعف بزرگ در جذب سرمایه‌گذار به همدان است.

بادامی‌نجات مناطق ۳ و ۴ را دارای ظرفیت‌های بسیار برای سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: این مناطق مستعد بوده و غفلت مدیریت شهری در این خصوص، فرصتی برای ورود دستگاه‌های نامرتبط به این حوزه شده است.

وی در ادامه به اقدامات پربار سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در مباحث عمرانی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این سازمان چندین پروژه امیدوارکننده داشته است و انتظار می‌رود همچنان موفق‌تر از گذشته عمل کند.

شهرداری ظرفیت‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری دارد

شهردار همدان نیز در این جلسه سرمایه‌گذاری را مهمترین بخش مغفول مانده در سطح کشور و شهر همدان دانست و بیان کرد: سرمایه‌گذاری یک حلقه مفقوده است که بستر آن آماده نیست.

سید مسعود حسینی با بیان اینکه مباحث عمرانی در تمام واحدها انجام می‌شود، افزود: با دنبال شدن مباحث سرمایه‌گذاری در مجموعه استان و از سوی دستگاه‌های متولی و شهرداری، کارنامه سرمایه‌گذاری در همدان نیز قابل قبول خواهد بود.

وی بحث سرمایه‌گذاری را یکی از نقاط ضعف جدی مدیریت شهری برشمرد و تصریح کرد: باید در این حوزه جدی کار کنیم، البته طی سال گذشته نیز اقداماتی انجام شد اما کافی نبوده است.

شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری ظرفیت‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری دارد، ادامه داد: البته مشکلاتی نیز در این بخش وجود دارد که باید از آنها عبور کنیم.

حسینی با تأکید بر اینکه باید عدم حضور سرمایه‌گذار در همدان ریشه‌یابی شود، خاطرنشان کرد: با همدلی، همراهی، یک زبانی و عزم در کمیسیون و مناطق شهرداری باید ماندگاری بر مبنای سرمایه‌گذاری در شهر و توسط شورا و شهرداری ایجاد شود.

در این جلسه همچنین مدیران مناطق چهارگانه شهرداری و مسئولان سرمایه‌گذاری مناطق، ظرفیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری هر منطقه را ارائه کردند.