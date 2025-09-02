به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانی معاون شهردار تهران درباره جزئیات بسته افتتاحی شهرداری تهران در حوزه عمرانی گفت: آئین افتتاح ۴ پروژه عمرانی در قالب پویش امید و افتخار با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر و مدیران شهری فردا چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بازگشایی پروژه‌های بزرگراهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به محض اتمام عملیات اجرایی افزود: بر این اساس، دو پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید آبشناسان و جنت‌آباد و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران محدوده میدانگاه حکیم طی روزهای ۲۴ مردادماه و ۸ شهریورماه برای استفاده شهروندان بازگشایی شد.

وی درباره دیگر پروژه‌های آماده افتتاح ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های باغستان و فتح که دسترسی از جنوب بزرگراه باغستان به غرب بزرگراه فتح را میسر می‌کند، دیگر پروژه آماده بهره‌برداری است. همچنین ایجاد دسترسی پرتقاضا و گره‌گشا از غرب بزرگراه فتح به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی نیز در میدان فتح تهران در این بسته افتتاحیه به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ارزش بسته افتتاحی اخیر را ۱,۱۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد: نخستین قطعه از طرح جدید میدان فتح بعد از ۱۲ سال، به بهره‌برداری می‌رسد. این دسترسی گره‌گشا، هدایت بار ترافیکی خودروهای عبوری از غرب بزرگراه فتح به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی را تسهیل می‌کند.

به گفته شعبانی، پروژه میدان فتح به عنوان یکی از مهم‌ترین پازل‌های اتصال جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران-ساوه نقش‌آفرینی می‌کند. همچنین این پروژه مهم عمرانی، تسهیل‌گر تردد در بزرگراه‌های جنوب غرب تهران از جمله ۳ بزرگراه پیرامونی خود است.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: همه ارکان مدیریت شهری برای رفع موانع اجرایی پروژه میدان فتح از جمله املاک و تأسیسات معارض متعدد و انجام عملیات عمرانی تلاش کردند تا شهروندان آثار بهره‌برداری از این کلان‌پروژه را در تعدیل جریان عبور و مرور احساس کنند.