  2. زنجان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۲

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از پیش بینی وقوع وزش شدید باد در استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از بعد از ظهر فردا بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه شاهد بارش باران در استان خواهیم بود، اظهار کرد: بارش باران با وقوع و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: بارش باران در استان زنجان به صورت محلی بوده و قابل توجه نخواهد بود.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش شدید در استان از روز چهارشنبه خبر داد و تاکید کرد: با توجه به وقوع وزش باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: دمای هوای استان همچنان گرم خواهد بود و تغییرات قابل توجه‌ای نخواهیم داشت و دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی خنک‌تر شده است.

