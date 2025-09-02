وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از بعد از ظهر فردا بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه شاهد بارش باران در استان خواهیم بود، اظهار کرد: بارش باران با وقوع و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: بارش باران در استان زنجان به صورت محلی بوده و قابل توجه نخواهد بود.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش شدید در استان از روز چهارشنبه خبر داد و تاکید کرد: با توجه به وقوع وزش باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: دمای هوای استان همچنان گرم خواهد بود و تغییرات قابل توجه‌ای نخواهیم داشت و دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی خنک‌تر شده است.