جمعیت شترها در زیستگاه یوز آسیایی افزایش چشم گیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بیان کرد: حضور گله‌ها و شترها به عنوان یکی از تهدیدهای زیستگاه یوزپلنگ آسیایی مطرح می‌شود اما باید به نکاتی نیز در این خصوص توجه داشت / ‏‬

وی با بیان اینکه از دیرباز شترداران در این منطقه حضورداشته اند، افزود: بهره‌برداران ذخیره‌گاه زیست‌کره توران برای شترداری مجوزی از جهادکشاورزی نمی‌گیرند و مدیریت این موضوع نیازمند کارگروهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن تکذیب افزایش جمعیت شترها در منطقه زیستکره توران و حواشی آن بیان کرد: نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ نفر شتر در این منطقه وجود دارد که جمعیت آنها نسبت به سال‌های قبل آنچنان رشدی نداشته است.

قاسمی با بیان اینکه جمعیت شترها در این سال جدید تنها حدود چهار درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به گستردگی پهنه ذخیره‌گاه زیست‌کره خارتوران فشار زیادی به مرتع نمی‌آورد.

وی تاکید کرد: درنظرگرفتن جایگزین برای تامین معیشت برای تقویت همراهی بومیان در زمینه مدیریت جمعیت دام در ذخیره‌گاه زیستکره توران ضروری است.