به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت خواهر همسر محمدجواد ظریف معاون سابق راهبردی رئیس جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف

درگذشت خواهر همسر گرامی‌تان موجب تأثر و اندوه شد.

این مصیبت دردناک را به جنابعالی، همسر بزرگوار، خانواده معزز و همه بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای خانواده داغدار صبر و سلامتی مسئلت دارم.

امید است یاد و خاطره نیک ایشان، مایه تسلی دل‌های داغدار و ذخیره‌ای ارزشمند در پیشگاه الهی باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور