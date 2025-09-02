به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی در نشست خبری بعدازظهر سه شنبه با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت محیط زیست و ضرورت ورود رسانه‌ها به حوزه اطلاع رسانی در آن، ابراز کرد: باید هر چه بیشتر در رسانه‌ها به مقوله محیط زیست پرداخت زیرا رسانه‌ها در این عرصه می‌توانند بسیار موثر واقع شوند.

وی افزود: تنوع زیستی بخشی است که مطالبه گری مردمی در آن به اندازی آلودگی‌های محیط زیستی و آب و … نیست در نتیجه نقش اصحاب رسانه در حفظ و نگهداری این محیط زیست در زمینه تنوع زیستی بسیار حساس‌تر نیز خواهد بود

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه مباحث زیست محیطی تخصصی هستند و دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی برای نگهداری از تنوع زیستی در دنیا وجود دارد، گفت: ما در کشورمان گاهی ترکیبی از همه این مدل‌های حفاظتی در عرصه‌های طبیعی را به کار می بریم اما تبیین اهمیت محیط زیست برای مردم مقوله‌ای دیگر است و اهمیت بسزایی دارد.

ظهرابی با بیان اینکه داشتن آگاهی و دانش در حوزه تنوع زیستی بسیار در اظهار نظرها و آماده کردن فضا برای قضاوت عموم بسیار مهم است، بیان کرد: درخواست ما از رسانه‌ها این است که مسائل مرتبط با تنوع زیستی حیات بخش و مسائل محیط زیستی که مخاطبان بسیاری نیز در کشورمان دارد را مد نظر خودشان قرار دهند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در کنار سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در تبیین اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست و تنوع زیستی در کشورمان دارند، گفت: از همه سمن‌ها و رسانه‌ها درخواست می‌شود که حتماً با مطالعه به مسائل محیط زیستی ورود کرده و از افراد مطلع بهره بگیرند.

معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ادامه داد: برخی مواردی در کشورمان متأسفانه وجود دارند رسانه‌های زردی که حساسیت‌های بی دلیلی را ایجاد کرده و لزوم حفاظت زیستی را به انحراف می‌برند و از اصول اصلی حفاظت پایدار تنوع زیستی دور می‌شود لذا بسیار مهم است که رسانه‌ها حتماً با اطلاعات کافی و بررسی تجربیات و نظر کارشناسان گام بردارند.

ظهرابی در ادامه درباره عدم ارتقای تپال به منطقه حفاظت شده بیان کرد: ارتقا یک سری ضوابطی دارد و اگر نقطه‌ای بخواهد ارتقا پیدا کند قبل از اینکه در شورایعالی محیط زیست مطرح شود باید موافقت وزارت صمت و جهاد کشاورزی و … اخذ شود و دریافت این مجوزها در نقاطی که از باب ذخایر معدنی و فعالیت‌های کشاورزی و… زیاد هستند، معمولاً دشوار است.

وی با بیان اینکه قانون تاکید دارد که باید موافقت صمت و جهاد کشاورزی و … گرفته شود و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد در تپال با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، بیان کرد: ما در مجموعه سازمان محیط زیست تلاش می‌کنیم تا بتوانیم این ارتقا را صورت دهیم.

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، تپال شاهرود را یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های کشور دانست و با یادآوری اینکه این منطقه دارای دو اقلیم کوهستانی و دشتی است و به دلیل برخورداری از گونه‌های گیاهی و جانوری نادر، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: گونه‌های شاخص جانوری این منطقه شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، قوچ و میش، کل و بز، آهو، کبک و انواع پرندگان شکاری است.

ظهرابی تاکید کرد: ارتقای منطقه شکار ممنوع تپال به منطقه حفاظت شده، نه تنها به حفظ گونه‌های نادر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه اکوتوریسم در منطقه نیز بینجامد، لذا برای تحقق این هدف، همکاری بین‌بخشی و پشتیبانی قانونی ضروری است.