به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس جمهور لبنان با یک هیئت نظامی بلندپایه آمریکایی به ریاست فرمانده سنتکام در بیروت دیدار کرد.

«جوزف عون» در دیدار با دریاسالار «برد کوپر» و هیئت همراهش در کاخ ریاست جمهوری «بعبدا» گفت: ما بر اهمیت ادامه حمایت آمریکا از ارتش لبنان که بتواند مأموریتش را ادامه دهد، تأکید می کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: آمریکا باید اسرائیل را برای خروج از خاک لبنان تحت فشار قرار دهد تا ارتش لبنان بتواند استقرار خود را در مرز بین المللی تکمیل کند.

عون همچنین از کوپر خواست تا کار کمیته نظارت بر ترک مخاصمه (MECHANISM) را فعال کند تا اجرای آنچه در نوامبر گذشته در مورد توقف حملات اسرائیل به لبنان، عقب‌نشینی از بلندی ها و سرزمین‌های اشغالی و بازگشت اسرا توافق شد، تضمین و قطعنامه ۱۷۰۱ در تمام مفاد آن اجرا شود.

رئیس جمهور لبنان در این جلسه که ژنرال «مایکل لهنی» رئیس کمیته سازوکار نیز در آن حضور داشت، خاطرنشان کرد: ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان مانع از تکمیل استقرار ارتش لبنان در مرز خواهد شد، این در حالی است که ارتش استقرار خود را در بیش از ۸۵ درصد از منطقه جنوب رودخانه لیتانی تکمیل کرده است.

فرمانده سنتکام هم در این دیدار گفت: ما نقش متمایز و ممتاز ارتش لبنان را می ستاییم و بر ادامه کمک به آن تاکید می کنیم.

«برد کوپر» همچنین به سرزمین های اشغالی سفر کرد و با «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و شماری از فرماندهان نظامی این رژیم دیدار کرد.

فرماندهی نیروهای سنتکام آمریکا در منطقه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را رسانه‌ای و بر پایبندی واشنگتن به امنیت تل آویو تأکید کرد.