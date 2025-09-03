به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، تخم کدو یا همان دانه‌های کدو تنبل، از جمله مغذی‌ترین خوراکی‌هایی هستند که در طب سنتی و تحقیقات نوین تغذیه جایگاه ویژه‌ای دارند. این دانه‌های کوچک سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که مصرف منظم آن‌ها می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها را کنترل کرده و سلامت عمومی بدن را ارتقا دهد.

ترکیب منحصر به فرد اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ در کنار فیبر و آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی موجود در تخم کدو، این ماده غذایی را به یک مکمل طبیعی برای سلامت قلب و عروق تبدیل کرده است. مصرف روزانه این دانه‌ها باعث کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب در بدن شده و در نتیجه احتمال ابتلاء به فشار خون بالا، گرفتگی رگ‌ها و سکته قلبی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، تخم کدو منبع غنی از روی (زینک)، منیزیم و ویتامین E است و وجود این عناصر نه تنها به تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت‌ها کمک می‌کند، بلکه در بهبود سلامت پوست، ترمیم زخم‌ها و پیشگیری از ریزش مو نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد مصرف منظم تخم کدو می‌تواند با افزایش جریان خون در پوست سر، فولیکول‌های مو را تقویت کرده و شادابی پوست را حفظ کند.

بهبود خواب و کاهش استرس با تریپتوفان طبیعی

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه تخم کدو، وجود اسیدآمینه‌ای به نام تریپتوفان است و این ترکیب در بدن به سروتونین و ملاتونین تبدیل می‌شود که هر دو نقش اساسی در بهبود خلق‌وخو و کیفیت خواب دارند. بر همین اساس، کارشناسان توصیه می‌کنند افرادی که از اضطراب یا بی‌خوابی رنج می‌برند، مصرف تخم کدو را در برنامه غذایی خود بگنجانند.

فواید این دانه پرخاصیت تنها به سیستم ایمنی و اعصاب محدود نمی‌شود. تخم کدو به‌ویژه برای سلامت مردان اهمیت دارد؛ چرا که ترکیبات فعال موجود در آن از رشد غیرطبیعی پروستات جلوگیری کرده و در درمان بزرگی خوش‌خیم پروستات نقش حمایتی دارد. همچنین مصرف آن در بهبود عملکرد مثانه و رفع مشکلات ادراری مؤثر است.

محتوای بالای منیزیم، فسفر و کلسیم در تخم کدو، آن را به یکی از بهترین منابع غذایی برای تقویت استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان تبدیل کرده است. به همین دلیل متخصصان توصیه می‌کنند افراد میانسال و سالمندان این دانه مغذی را به صورت منظم در رژیم غذایی خود قرار دهند.

کنترل قند خون و کمک به بیماران دیابتی

از دیگر خواص مهم تخم کدو می‌توان به نقش آن در کنترل قند خون اشاره کرد. فیبر و آنتی‌اکسیدان‌های موجود در این دانه باعث می‌شوند جذب قند در بدن متعادل شود و از نوسانات شدید قند خون پیشگیری گردد؛ موضوعی که اهمیت ویژه‌ای برای بیماران دیابتی دارد. علاوه بر این، خاصیت ضدالتهابی تخم کدو می‌تواند در کاهش درد و التهاب ناشی از بیماری‌هایی مانند آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت مؤثر باشد.

در کنار همه این موارد، آنتی‌اکسیدان‌های قوی و ترکیبات فنولی موجود در تخم کدو به عنوان سپری طبیعی در برابر رادیکال‌های آزاد عمل کرده و بدن را از آسیب‌های سلولی محافظت می‌کنند. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف این دانه احتمال ابتلاء به سرطان‌هایی همچون سرطان معده و سینه را کاهش می‌دهد.

پیشگیری از سرطان با تخم کدو

آنتی‌اکسیدان‌های موجود در تخم کدو مانند کاروتنوئیدها و ویتامین E، بدن را در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت کرده و خطر ابتلاء به برخی سرطان‌ها از جمله سرطان معده و سینه را کاهش می‌دهند.

در عین حال هشدار می‌دهند که با وجود خواص فراوان، مصرف بی‌رویه تخم کدو می‌تواند مشکلاتی مانند افزایش وزن یا ناراحتی‌های گوارشی به دنبال داشته باشد. بنابراین بهترین روش، مصرف متعادل و منظم این دانه مغذی در کنار سایر اجزای یک رژیم غذایی سالم است.

خواص تخم کدو در طب سنتی

طب سنتی طبع تخم کدو سرد و خشک می‌داند. مصلح تخم کدو عسل و گلنگبین است. از جمله خواص تخم کدو می‌توان به این موضوع اشاره کرد تخم کدو می‌تواند سبب تعدیل حرارت بدن و تسکین خلط‌های گرم و آسیب رسان شود. تخم کدو با تعدیل حرارت بدن می‌تواند موجب رفع تب نیز شود. علاوه بر این روغن تخم کدو می‌تواند در رفع خشکی مغز و درمان بی خوابی و نیز تب‌های گرم و سل مؤثر و مفید باشد. عفونت و ورم مجاری از دیگر مواردی هستند که تخم کدو می‌تواند در درمان آن مؤثر باشد.

خواص تخم کدو برای مو

یکی از خواص تخم کدو کمک به سلامت موها است. تخم کدو دارای ویتامین‌هایی از جمله ویتامین A و ویتامین K، روی و اسیدهای چرب امگا ۳ است که این‌ها برای سلامت مو و پوست سر بسیار مؤثر و مفید هستند. اسیدچرب امگا ۳ می‌تواند التهاب را کاهش داده و از این طریق سبب افزایش رشد مو و جلوگیری از ریزش مو می‌شود. تخم کدو می‌تواند موجب محکم‌تر و درخشان‌تر و ضخیم‌تر شدن موها می‌شود. برای رفع شوره سر یکی از عناصر مفید که از آن در شامپو نیز استفاده می‌شود «روی» است و تخم کدو با داشتن «روی» دارای خواص ضدقارچی است و از خارش پوست سر، سوزش و تحریک پذیری جلوگیری می‌کند.

مصرف روزانه تخم کدو و ماساژ سر با روغن این دانه می‌تواند به رفع و درمان شوره سر کمک کند. فقدان ویتامین A موجب خشکی و شکنندگی مو می‌شود و تخم کدو دارای بتاکاروتن است و بتاکاروتن بعد از مصرف تبدیل به ویتامین A می‌شود؛ درنتیجه مصرف تخم کدو از خشکی مو و پوست سر نیز جلوگیری می‌کند. با جلوگیری از خشکی سر از بروز شوره نیز جلوگیری می‌کند.

خواص تخم کدو برای پوست

از دیگر خواص تخم کدو می‌توان به تأثیر آن در حفظ سلامت پوست اشاره کرد. اسیدهای چرب ضروری موجود در تخم کدو می‌توانند سطح روغن و رطوبت پوست را حفظ کرده و از بروز آکنه و خشکی پوست جلوگیری کنند. اسیدهای چرب اشباع نشده موجود در تخم کدو می‌توانند پوست را تغذیه کرده و موجب افزایش انعطاف پذیری پوست شوند. کمک به درمان جوش و آکنه از دیگر خواص تخم کدو است. تخم کدو دارای خواص ضد التهابی بوده و با داشتن روی موجب کاهش قرمزی و زخم روی صورت می‌شود و از این طریق به درمان آکنه کمک می‌کند.

همچنین «روی» دارای خاصیت ضد باکتری بوده و بر روی غدد چربی تأثیر داشته و فعالیت آن‌ها را کاهش می‌دهد و از این طریق ترشح چربی و احتمال وقوع آکنه را کاهش می‌دهد. از دیگر خواص تخم کدو می‌توان به خاصیت ضد پیری آن اشاره کرد. تخم کدو می‌تواند روند پیرشدن را کند کرده و موجب درخشندگی و جوانی پوست شود. همچنین دارای آنتی اکسیدان‌هایی است که موجب خنثی سازی رادیکال‌های آزاد شده و از چین و چروک پوست جلوگیری می‌کند. علاوه بر این «روی» موجود در تخم کدو سبب حفظ کلاژن و کمک به جوانسازی و جوان ماندن پوست می‌شود.

به میزان یک فنجان از تخم کدو و یک تخم مرغ زده شده را همراه با مقداری روغن به صورت خمیر ضخیمی تبدیل کنید. این خمیر به دست آمده را برای مدت زمان پانزده دقیقه روی پوست صورت خود بمالید و بعد از گذشت این مدت زمان، صورت خود را با آب بشویید تا یک پوست صاف و درخشان به دست آورید.