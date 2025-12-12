منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۴۵ صبح جمعه در محور جاده‌ای سمیرم، محدوده جاده تنگ‌خشک و گردنه «ایلان‌دره» رخ داد و اتوبوس پس از انحراف، به دره سقوط کرد.

وی افزود: به محض اعلام حادثه، ۱۵ تیم امدادی شامل نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی، جمعیت هلال‌احمر، پلیس‌راه، راهداری و مدیریت بحران شهرستان سمیرم به محل اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به سختی عملیات به دلیل سقوط اتوبوس در شیب دره، تصریح کرد: ۱۵ نفر از مسافران مصدوم و پس از انجام عملیات رهاسازی، به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

شیشه‌فروش ادامه داد: تاکنون فوت ۳ نفر در این حادثه تأیید شده است و عوامل پلیس‌راه در حال بررسی علت دقیق سانحه هستند.

وی تأکید کرد: تیم‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند و اقدامات تکمیلی برای ایمن‌سازی مسیر و جمع‌بندی عملیات در حال انجام است.

