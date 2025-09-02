  1. استانها
خبرنگاران سهمی بی‌بدیل در پیشرفت کشور دارند

همدان- استاندار همدان خبرنگاران را پرچمداران امید و اعتماد در جامعه خواند و گفت: روایت صحیح رویدادها، حقیقت‌گویی و شفافیت رسانه‌ها تقویت سرمایه اجتماعی را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر سه‌شنبه در مراسم روز خبرنگار، با گرامیداشت تلاش‌های جامعه خبری، به نقش بی‌بدیل خبرنگاران در ایجاد ارتباط شفاف میان مردم و مسئولان اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی با ایجاد ارتباط خوب میان مردم و نظام شکل می‌گیرد و ارتباط شفاف میان جامعه و مسئولان امید و اعتماد می‌آورد.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه توسعه و پیشرفت سریع، نیازمند اعتماد عمومی است، اظهار کرد: بدون امید و اعتماد رسیدن به اهداف ممکن نیست و جامعه‌ای که امید نداشته باشد دچار روزمرگی می‌شود.

وی افزود: برای پیشرفت باید همه اقشار جامعه اثرگذار باشند و تفکر توسعه هم در مدیران و هم در مردم شکل بگیرد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اهمیت مشارکت همگانی در منافع ملی، تصریح کرد: همه باید خود را در منافع کشور سهیم بدانند، چرا که اگر کسی منفعتی احساس نکند، اقدامی انجام نمی‌دهد. در این مسیر متولیان فرهنگ و آموزش وظیفه دارند حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری را در جامعه تقویت کنند.

وی نشاط اجتماعی را یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: با سرمایه اجتماعی قوی می‌توان به اهداف ملی نزدیک شد. رفاه ملی و انسجام ملی از گفتمان‌های اصلی دولت است و برای تحقق آن، تعامل میان مدیران و کارگزاران و نیز وفاق ملی در همه گروه‌های جامعه ضروری است.

نماینده عالی دولت در استان همدان، فرهنگ‌سازی و آموزش را در این زمینه جدی خواند و اظهار داشت: در همه حوزه‌ها، از فرهنگ تا اقتصاد، نیاز به مشارکت مردمی داریم. رسانه‌ها در این مسیر نقشی بی‌بدیل دارند و باید حقیقت و واقعیت را روایت کنند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به جایگاه و نقش خبرنگاران در پیشرفت کشور، تأکید کرد: حضور فعال آن‌ها در صحنه رویدادها ضروری است و روایتگری درست می‌تواند جامعه را هدفمند کند. روایت صحیح رویدادها آن‌ها را در تاریخ ماندگار می‌سازد و نسل‌های بعد باید بتوانند از این روایت‌ها استفاده کنند.

استاندار همدان حمایت از خبرنگاران را حمایت از حقیقت دانست و افزود: حقیقت‌گویی، حمایت از مردم نیز محسوب می‌شود. خبررسانی درست جامعه را از تاریکی به روشنایی می‌برد و بیان واقعیت‌ها مانع انحراف جامعه خواهد شد.

