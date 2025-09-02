به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر سه‌شنبه در مراسم روز خبرنگار، با گرامیداشت تلاش‌های جامعه خبری، به نقش بی‌بدیل خبرنگاران در ایجاد ارتباط شفاف میان مردم و مسئولان اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی با ایجاد ارتباط خوب میان مردم و نظام شکل می‌گیرد و ارتباط شفاف میان جامعه و مسئولان امید و اعتماد می‌آورد.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه توسعه و پیشرفت سریع، نیازمند اعتماد عمومی است، اظهار کرد: بدون امید و اعتماد رسیدن به اهداف ممکن نیست و جامعه‌ای که امید نداشته باشد دچار روزمرگی می‌شود.

وی افزود: برای پیشرفت باید همه اقشار جامعه اثرگذار باشند و تفکر توسعه هم در مدیران و هم در مردم شکل بگیرد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اهمیت مشارکت همگانی در منافع ملی، تصریح کرد: همه باید خود را در منافع کشور سهیم بدانند، چرا که اگر کسی منفعتی احساس نکند، اقدامی انجام نمی‌دهد. در این مسیر متولیان فرهنگ و آموزش وظیفه دارند حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری را در جامعه تقویت کنند.

وی نشاط اجتماعی را یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: با سرمایه اجتماعی قوی می‌توان به اهداف ملی نزدیک شد. رفاه ملی و انسجام ملی از گفتمان‌های اصلی دولت است و برای تحقق آن، تعامل میان مدیران و کارگزاران و نیز وفاق ملی در همه گروه‌های جامعه ضروری است.

نماینده عالی دولت در استان همدان، فرهنگ‌سازی و آموزش را در این زمینه جدی خواند و اظهار داشت: در همه حوزه‌ها، از فرهنگ تا اقتصاد، نیاز به مشارکت مردمی داریم. رسانه‌ها در این مسیر نقشی بی‌بدیل دارند و باید حقیقت و واقعیت را روایت کنند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به جایگاه و نقش خبرنگاران در پیشرفت کشور، تأکید کرد: حضور فعال آن‌ها در صحنه رویدادها ضروری است و روایتگری درست می‌تواند جامعه را هدفمند کند. روایت صحیح رویدادها آن‌ها را در تاریخ ماندگار می‌سازد و نسل‌های بعد باید بتوانند از این روایت‌ها استفاده کنند.

استاندار همدان حمایت از خبرنگاران را حمایت از حقیقت دانست و افزود: حقیقت‌گویی، حمایت از مردم نیز محسوب می‌شود. خبررسانی درست جامعه را از تاریکی به روشنایی می‌برد و بیان واقعیت‌ها مانع انحراف جامعه خواهد شد.