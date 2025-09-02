  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

افزایش اشتغال و ارزش افزوده با اجرای طرح‌های توسعه‌ای محقق می‌شود

فراهان- استاندار مرکزی گفت: اجرای هدفمند طرح‌های توسعه ای نه‌تنها به افزایش اشتغال منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ارتقای ارزش افزوده در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از شرکت ذوب فلزات در شهر داودآباد با حضور معاون وزیر صمت اظهار کرد: رفع موانع تولید و تسهیل توسعه صنعتی، اولویت اصلی مدیریت اجرایی استان مرکزی است.

وی افزود: با نگاه حمایتی به پروژه‌های توسعه‌ای، می‌توان فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و رشد اقتصادی استان مرکزی فراهم کرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای عامل مؤثری در ایجاد ارزش افزوده و ارتقای ظرفیت اشتغال‌زایی در منطقه است.

استاندار مرکزی ادامه داد: هرگونه اقدام مؤثر در جهت ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی، مورد حمایت کامل مجموعه مدیریتی استان قرار خواهد گرفت و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای تنها با هماهنگی و تعامل میان نهادها و دستگاه‌های اجرایی به نتایج ملموس خواهد رسید.

زندیه وکیلی تاکید کرد: استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی در سطح استان مرکزی و کشور باشد.

وی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش صنعت، از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین زیرساخت‌های لازم و تسریع در صدور مجوزها، از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی استان مرکزی است که با هدف پشتیبانی از تولید داخلی دنبال می‌شود.

شایان ذکر است؛ این واحد صنعتی به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم کرده است که گامی مؤثر در توسعه صنعتی منطقه به شمار می‌رود.

