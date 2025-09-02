به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از شرکت ذوب فلزات در شهر داودآباد با حضور معاون وزیر صمت اظهار کرد: رفع موانع تولید و تسهیل توسعه صنعتی، اولویت اصلی مدیریت اجرایی استان مرکزی است.
وی افزود: با نگاه حمایتی به پروژههای توسعهای، میتوان فرصتهای تازهای برای اشتغال و رشد اقتصادی استان مرکزی فراهم کرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اجرای طرحهای توسعهای عامل مؤثری در ایجاد ارزش افزوده و ارتقای ظرفیت اشتغالزایی در منطقه است.
استاندار مرکزی ادامه داد: هرگونه اقدام مؤثر در جهت ارتقای بهرهوری و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی، مورد حمایت کامل مجموعه مدیریتی استان قرار خواهد گرفت و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
وی افزود: برنامههای توسعهای تنها با هماهنگی و تعامل میان نهادها و دستگاههای اجرایی به نتایج ملموس خواهد رسید.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استمرار این رویکرد میتواند زمینهساز رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی در سطح استان مرکزی و کشور باشد.
وی گفت: حمایت از سرمایهگذاران و فعالان بخش صنعت، از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین زیرساختهای لازم و تسریع در صدور مجوزها، از مهمترین سیاستهای اقتصادی استان مرکزی است که با هدف پشتیبانی از تولید داخلی دنبال میشود.
شایان ذکر است؛ این واحد صنعتی به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده که زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم کرده است که گامی مؤثر در توسعه صنعتی منطقه به شمار میرود.
