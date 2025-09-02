  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی برنامه اولویت‌دار وزارت صمت است

فراهان - معاون وزیر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت عملی از تولید و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت، دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد جبل‌عاملی بعد از ظهر سه شنبه در جریان آئین افتتاح شرکت ذوب فلزات شهر داودآباد همزمان با روز همت اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش منابع انسانی، کلید موفقیت و ماندگاری بنگاه‌های صنعتی است و باید در اولویت برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی قرار گیرد.

وی افزود: وزارت صمت با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، به‌طور جدی در مسیر رفع موانع تولید و ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش واحدهای صنعتی و پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری گام برمی‌دارد.

جبل عاملی تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به ارزش افزوده، نیازمند یک نگرش هدفمند و برنامه‌ریزی اصولی در مسیر اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: وزارت صمت در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور، با تداوم حمایت‌های هدفمند از بخش تولید و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، در تلاش است مسیر رشد و پیشرفت صنایع را هرچه بیشتر تسهیل و تسریع کند.

معاون وزیر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت صنایع در استان مرکزی فراهم شده است گفت: حمایت از طرح‌هایی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند، یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه در شرایط فعلی کشور به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: توسعه تولید داخلی نه‌تنها به افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج ارز کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقا توان رقابتی صنایع کشور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌شود.

جبل عاملی افزود: یکی از رویکردهای اساسی در ارتقای بخش تولید، تمرکز بر بهره‌وری و نوسازی خطوط تولید در واحدهای صنعتی است.

وی تصریح کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات می‌تواند نقش بسزایی در تثبیت جایگاه تولید ملی و توسعه صادرات ایفا کند.

