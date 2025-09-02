به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد جبلعاملی بعد از ظهر سه شنبه در جریان آئین افتتاح شرکت ذوب فلزات شهر داودآباد همزمان با روز همت اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: سرمایهگذاری در آموزش منابع انسانی، کلید موفقیت و ماندگاری بنگاههای صنعتی است و باید در اولویت برنامهریزی واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی افزود: وزارت صمت با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، بهطور جدی در مسیر رفع موانع تولید و ایجاد زمینههای لازم برای گسترش واحدهای صنعتی و پیشبرد طرحهای سرمایهگذاری گام برمیدارد.
جبل عاملی تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به ارزش افزوده، نیازمند یک نگرش هدفمند و برنامهریزی اصولی در مسیر اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: وزارت صمت در راستای تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور، با تداوم حمایتهای هدفمند از بخش تولید و فراهمسازی بسترهای مناسب برای اجرای طرحهای توسعهای، در تلاش است مسیر رشد و پیشرفت صنایع را هرچه بیشتر تسهیل و تسریع کند.
معاون وزیر صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای پیشرفت صنایع در استان مرکزی فراهم شده است گفت: حمایت از طرحهایی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا میشوند، یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه در شرایط فعلی کشور به شمار میرود.
وی تاکید کرد: توسعه تولید داخلی نهتنها به افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج ارز کمک میکند، بلکه موجب ارتقا توان رقابتی صنایع کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی نیز میشود.
جبل عاملی افزود: یکی از رویکردهای اساسی در ارتقای بخش تولید، تمرکز بر بهرهوری و نوسازی خطوط تولید در واحدهای صنعتی است.
وی تصریح کرد: بهکارگیری فناوریهای نوین، کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت محصولات میتواند نقش بسزایی در تثبیت جایگاه تولید ملی و توسعه صادرات ایفا کند.
