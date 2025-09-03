سید حسین میرشفیع نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معاهده ۲۵ ساله ایران و چین و ظرفیتهای ترانزیت ریلی دو کشور، گفت: سیاست راهبردی چین بر ایجاد کریدورهای زمینی در چارچوب طرح «کمربند - راه» متمرکز بوده و سیاست ایران نیز توسعه این کریدورها از مسیر کشورمان است؛ چراکه ایران هم سابقه تاریخی در این حوزه دارد و هم از نظر سهولت و امنیت مسیر مناسبی محسوب میشود.
وی افزود: این موضوع به صورت طبیعی به تقویت همکاریهای ترانزیتی میان ایران و چین منجر خواهد شد. ارتباطات سیاسی و اقتصادی گسترده چین با بسیاری از کشورها نیز کمک میکند تا کریدور ایران و چین به یک مسیر تثبیتشده دائمی برای تجار تبدیل شود؛ مسیری که تنها محدود به ایران و چین نخواهد بود و حتی کشورهای غربی نیز میتوانند از آن بهرهبرداری کنند. به جای حملونقل طولانی دریایی، تجار میتوانند مسیر زمینی کوتاهتر و سریعتر ایران را انتخاب کنند.
این کارشناس ریلی گفت: هماکنون نیز محمولههای تجاری به صورت ریلی از چین به ایران وارد شده و گمرک و منطقه ریلی «سهلان» آماده توسعه ظرفیتهای بارانداز و خدمات ترانزیتی در این مسیر است. بدیهی است هر چه توافقات بلندمدت بیشتری میان ایران و سایر کشورها منعقد شود، امکان سرمایهگذاریهای متناسب با آن نیز فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: در گذشته به دلیل هزینه کمتر، حملونقل دریایی بیشتر مورد استقبال قرار میگرفت، اما امروز با شکلگیری پیمانهای چندجانبه همچون همکاری ایران، قزاقستان و ترکمنستان و همچنین توافقات بینالمللی ترانزیتی، هزینه حمل بار ریلی بهطور چشمگیری کاهش یافته و با حمل دریایی قابل رقابت شده است. شناسایی بار و کانتینر در طول مسیر، قابلیت ردیابی یکپارچه و افزایش سرعت حملونقل از جمله دستاوردهایی است که جایگاه ریلی ایران را ارتقا داده است.
نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه فناوریهای حملونقلی همچون کاهش مصرف سوخت، افزایش سرعت و قابلیت ردیابی بار در طول مسیر موجب تقویت ترانزیت ریلی ایران شده است. بهویژه برنامه تقویت کریدور سرخس به چشمه ثریا به عنوان یکی از مصوبات مهم ملی در دستور کار قرار دارد که کریدور شرقی - غربی را تکمیل میکند و سرمایهگذاران داخلی نیز برای حضور در این پروژهها اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: همچنین سرمایهگذاران ایرانی و شرکتهای بزرگ پیمانکاری و مشاوره داخلی نیز آمادگی دارند پروژه برقیسازی مسیر مشهد - تبریز را تکمیل کنند تا این خط به شبکه کریدوری کشور از شمالغرب (چشمه ثریا) تا شمالشرق (سرخس) متصل شود.
میرشفیع یادآور شد: چندین سال است که توافقات و قراردادهایی در زمینه برقیسازی راهآهن تهران - مشهد با طرف چینی منعقد شده، اما پیگیریها گاهی با کمتوجهی همراه بوده است. امید میرود با سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان و تقویت نقش ایران در پیمان شانگهای، تعهدات کشورهای عضو برای سرمایهگذاری در بخش حملونقل جدیتر شود.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال، ایران تنها متکی به ظرفیت چین نیست. ظرفیتهای داخلی بسیار مناسبی برای پر کردن گرههای کریدوری کشور وجود دارد و سرمایهگذاران ایرانی میتوانند این کمبودها را جبران کنند. بنابراین ایران علاوه بر بهرهگیری از همکاریهای چین، بر توان داخلی خود نیز تکیه دارد.
این کارشناس ریلی در پایان اظهار کرد: توسعه کریدورها تنها به دلیل ترانزیت نیست، بلکه پاسخگوی نیازهای داخلی نیز خواهد بود. چه در بخش حملونقل معدنی و چه در جابهجایی مسافر، برخی از این کریدورها دارای مزیت نسبی هستند و سرمایهگذاران داخلی آمادگی کامل دارند تا نقش فعالتری در تحقق این پروژهها ایفا کنند.
