عفو بین الملل: ۴۶ مرد و زن دروزی در السویداء اعدام شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، سازمان عفو بین‌الملل پس از تحقیقات جدید درباره حوادث ماه ژوئیه در استان سویداء سوریه اعلام کرد که نیروهای جولانی، دهها شهروند دروزی را بدون طی کردن روند قانونی اعدام کردند.

عفو بین‌الملل در گزارشی درباره تحقیقات خود اعلام کرد: تصاویر ویدئویی که واقعی بودن آنها بررسی شده است و اظهارات شاهدان عینی نشان می‌دهد ۴۶ مرد و زن دروزی عامدانه و به شکل غیرقانونی به قتل رسیده‌اند.

این سازمان بیان کرد: عملیات اعدام دروزی‌ها به دست نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به آنها که یونیفورم نیروهای نظامی و امنیتی را به تن داشتند، صورت گرفته است. عملیات اعدام این افراد در یک میدان عمومی، منازل مسکونی، یک مدرسه، یک بیمارستان و یک سالن مراسم در استان سویداء اجرا شد.

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: دولت کنونی سوریه باید نیروهای امنیتی و نظامی و افراد وابسته به آنها را که در اعدام غیرقانونی مردان و زنان دروزی در سویداء دست داشتند، بازخواست کند.

این سازمان، تیراندازی عمدی به سوی ۴۶ دروزی شامل ۴۴ مرد و دو زن و قتل آنها به اضافه تظاهر به اعدام دو فرد سالمند را در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه در سویداء مستندسازی کرده است.

عفو بین الملل بیان کرد: همچنین در روزهایی که این اعدام‌ها صورت گرفت، افراد مسلح علیه شهروندان دروزی شعارهای طایفه‌ای سر دادند و با روحانیون آنها رفتاری تحقیرآمیز داشتند و از جمله سبیل آنها را که در فرهنگ دروزی‌ها اهمیت دارد، تراشیدند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد: گزارش‌هایی مستند درباره عملیات آدم ربایی در سویداء به دست افراد مسلح دروزی و افراد مسلح عشایر بدوی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه دریافت کرده است که در حال تحقیق درباره آنها است.