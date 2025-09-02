پزشکیان: توافقات با چین باید به میدان عمل برسد؛ دیپلماسی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به چین، در دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم این کشور، با تاکید بر اهمیت ارتباط و تعامل در پیشرفت ملتها اظهار داشت: وقتی ملتی با دیگران ارتباط نداشته باشد، خودش را بهترین میبیند و با نگاه از بالا به پایین، تصور میکند که هیچ ضعفی ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به این قول که ظالم کسی است که حرف درست را بشنود و آن را قبول نکند، افزود: تا با ملتهای دیگر ارتباط نگیریم و در جریان پیشرفتها و وضعیت روز دنیا قرار نگیریم، ذهن ما باز نمیشود و بستر رشد برای ما مهیا نمیشود.
پزشکیان با بیان اینکه ترکتازی امروز رژیم صهیونیستی در منطقه به اعتبار بهرهمندی از حمایتهای تکنولوژیک و تجهیزات پیشرفتهای است که آمریکا و همپیمانان غربیاش در اختیار او قرار میدهند، تصریح کرد: اگر ارتباط و تعامل نداشته باشیم، تبدیل به سیاهچاله میشویم که اگر نوری هم به آن برسد در خود فرو میخورد. نتیجه نداشتن ارتباط و تعامل، جهل و نادانی و ثمره آن دعوا و اختلاف است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دیدن، شنیدن و فهمیدن واقعی در اثر ارتباط و تعاملات مقدور میشود، گفت: حضور شما در اینجا بستری است تا با آشنایی با دستاوردها و پیشرفتهای روز دنیا در عرصههای مختلف نگاهتان باز و افق اندیشهتان بلند شود تا از آموختهها و توانمندیهایی که به دست میآورید در مسیر رشد و پیشرفت کشورتان بهره بگیرید.
پزشکیان با تاکید بر اینکه تغییر از درون هر انسان و جامعهای آغاز میشود، خاطرنشان کرد: امروز دولت چهاردهم بخش مهمی از تمرکز خود را صرف ارتقای کیفی مدارس و دانشگاهها کرده تا مجال درست دیدن، شنیدن، فهمیدن و تعامل کردن را به دانشآموزان و دانشجویان فراهم کنیم؛ مدرسه و دانشگاه مهمترین بستر برای قالببندی و تربیت صحیح ذهن افراد جامعه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مدارس و دانشگاههای ناکارآمد افرادی تربیت میکنند که در ظاهر میبینند، میشنوند، میفهمند، اما در واقع نه میبینند، نه میشنوند و نه میفهمند، اظهار داشت: در نتیجه همین نظام آموزشی ناکارآمد، قالبهای ذهنی ساختهایم که به جای پرداختن به مسائل اصلی، بر سر مسائل جزئی دعوا و اختلاف راه میاندازند؛ به جای اینکه به فلسفه نماز و اینکه ثمره نماز باید چه باشد، بپردازیم، بر ظواهر و اینکه نماز را به چه شکل باید بخوانیم و به چه شکل نباید بخوانیم تمرکز کردهایم و بر سر این مسائل دعوا راه میافتد.
پزشکیان افزود: حضور شما در اینجا این امکان را فراهم میکند تا تجربیات و دستاوردهای فکری جدید را به داخل کشور منتقل کنید. ما هم در حال تلاش هستیم تا دانشگاهها و مراکز علمی داخلی را به نهادهای مشابه در خارج از کشور متصل کنیم تا زمینه برای تعامل و برقراری ارتباط و تبادل تجربیات و توانمندیها از سوی متخصصان و نخبگان فراهم شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نشستها و دیدارهایی که دیروز و امروز در جریان این سفر داشتیم، رایزنیها و تبادل نظرهای بسیار مفید و سازندهای داشتیم، تصریح کرد: گفتوگوها و توافقات خوبی داشتیم و حالا زمان عملی کردن توافقات حاصل شده است. ما و به خصوص وزارت امور خارجه و مجموعه دستگاه دیپلماسی کشور رایزنیها را انجام و توافقات را حاصل میکنند و این مسئولیت فعالان عرصههای مختلف علمی، صنعتی، تجاری و غیره است که تلاش کنند، توافقات حاصل شده، روی زمین نماند.
پزشکیان با بیان اینکه امروز ارتباطات و تعاملات کشور با کشورهای دیگر و به خصوص همسایگان و دوستان بسیار بهتر شده و فضا برای تعامل فراهمتر است، گفت: ایران و چین وارث دو تمدن درخشان و کهن هستند و شایسته نیست که قافله پیشرفت از دیگرانی که تازه به دوران رسیدهاند، عقب بمانند. ما اگر به اصل خودمان بازگردیم، به سابقه علم، تمدن، فرهنگ و تاریخ خود تکیه کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم کشورمان را آباد کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به پیشنهادات و نظرات مطرح شده و با بیان اینکه حتماً این پیشنهادات را دنبال خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: آقای سفیر و همکاران ایشان اینجا و ما هم به اتفاق همکاران وزارت امور خارجه در خدمت شما هستیم؛ راههای ارتباطی برای تبادل ایدهها، تجربیات و پیشنهادات باز است و شما هم تلاش کنید آنچه در نتیجه رایزنی و دیپلماسی حاصل شده به شکل حداکثری و سازنده اجرایی و عملی شود.
