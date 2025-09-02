پیروز ارجمند آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه که در کارنامه فعالیت‌های خود مدیریت چند مجموعه مهم موسیقایی را ثبت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره ویژگی‌ها و مولفه‌های کنسرت‌های خیابانی، برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی را دستاورد ارزشمندی برای انسجام ملی و تقویت نشاط اجتماعی دانست و بیان کرد: عرضه موسیقی در قالب کنسرت، عرصه‌های مختلفی دارد که شامل سالن‌های کنسرت، تالارهای محلی، تالارهای روباز، اماکن گردشگری، اماکن باستانی با رعایت موازین مربوط به اجرای کنسرت و حتی برخی از فضاهای باز مانند کوهستان یا بیابان است؛ به این معنا که برخی از گروه‌ها اساساً در فضای طبیعی به اجرا می‌پردازند.

وی افزود: در ایران کهن، ما نیز چنین عرصه‌هایی داشتیم. به‌عنوان مثال میدانگاه‌هایی مانند میدان‌های اصلی روستاها وجود داشت که نقال‌ها، قوال‌ها و خنیاگران در آنجا به نواختن موسیقی می‌پرداختند. همچنین در کوچه‌باغ‌ها، آوازهای کوچه‌باغی شکل گرفت و حتی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، خیابانی مانند لاله‌زار محل اجرا و تجمع سالن‌های موسیقی بود. حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اواخر دهه ۶۰، تقریباً این موضوع کمی جدی شد. در دهه ۶۰، تعداد کنسرت‌های برگزار شده در ایران در طول سال به ۱۰ مورد نمی‌رسید اما پس از آن، رشد تصاعدی پیدا کرد. با شکل‌گیری فرهنگسراها، به‌ویژه فرهنگسرای بهمن در میدان بهمن تهران و با مدیریت هوشنگ کامکار، جهش بسیار خوبی در برگزاری کنسرت‌ها در محلات تهران و سپس در کل ایران شکل گرفت. پارک‌ها و بوستان‌ها نیز مکان‌هایی برای اجرای تئاتر و موسیقی در نظر گرفتند.

کنسرت رایگان همایون شجریان فرصتی است برای رسیدن مردم به آرامش

مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امروزه، چند هزار کنسرت در ایران در این اماکن اجرا می‌شود اما می‌توان گفت در این گفتمان اجرایی، اجرا در اماکن بزرگ توسط هنرمندان شناخته‌شده و سرشناس، بسیار کم بوده است. اما در رویکرد جدیدی که طی سال های اخیر شکل گرفته، شاهد اجراهای جدی از جمله اجرای ارکستر سمفونیک تهران در میدان آزادی به رهبری نصیر حیدریان، کنسرت علی قمصری و بسیاری از ارکسترهای دیگر بوده‌ایم. به‌تازگی هم همایون شجریان خواننده شهیر ایرانی، قصد دارد در میدان آزادی کنسرت رایگان اجرا کند که به نظرم این فرصت فوق‌العاده‌ای است هم برای موسیقی ایران و هم برای مردم که بتوانند از این موسیقی بهره ببرند و من امیدوارم این روند به اماکن دیگر از جمله بوستان‌های مختلف و حتی ورزشگاه‌ها نیز تسری پیدا کند تا امکان اجرای موسیقی در شهرهای کوچک و روستاها نیز فراهم شود.

این مدرس دانشگاه درباره ویژگی های کنسرت پیش روی همایون شجریان گفت: کنسرت همایون شجریان از چند جنبه دیگر نیز قابل‌توجه است. همایون به‌عنوان خواننده‌ای جوان و شناخته‌شده، ثمره هنری استاد محمدرضا شجریان است و مقبولیت، معروفیت و محبوبیتی میان مردم و هنرمندان دارد. همین موضوع باعث می‌شود این کنسرت مورد توجه و علاقه برای همه باشد. بسیاری از مردم امکان خرید بلیت و رفتن به سالن‌های کنسرت را ندارند. محدودیت‌های سالن‌های کنسرت رسمی و بزرگ در ایران باعث می‌شود قیمت بلیت کنسرت و عدالت در زمینه استفاده از کنسرت برای همه اقشار جامعه فراهم نباشد. کنسرت اخیر همایون شجریان می‌تواند بخش خصوصی را ترغیب کند تا سالن‌هایی با گنجایش بالای ۵۰۰۰ نفر برای کنسرت‌های این‌چنینی احداث کند.

ارجمند اظهار کرد: نکته دیگر مربوط به این روزهاست؛ زمانی که مردم با التهاب، اضطراب و تنش‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه روبه‌رو هستند و نیاز به آرامش دارند؛ این آرامش و امید می‌تواند توسط یک هنرمند شناخته‌شده و محبوب، در اجرایی برای مردم، در میدانی به نام آزادی با آثاری که مردم سال‌ها آنها را شنیده، زمزمه کرده و لذت برده‌اند، به‌ویژه اثر معروف مرتضی نی داوود «مرغ سحر» فراهم شود. به نظر می‌رسد در این روزها، ما نیازمند هنرمندانی هستیم که به تاب‌آوری مردم و رسیدن جامعه به نقطه تعادل و آرامش بیشتر کمک کنند بنابراین من شخصاً از این موضوع استقبال می‌کنم و فکر می‌کنم که ما هنرمندان باید بیش از پیش در کنار مردم باشیم و همراهی‌مان را حتی در روزهای تلخ و سخت نیز نشان دهیم. از این جهت، کار همایون را ستایش می‌کنم و قابل تقدیر می‌دانم. همه باید این رویداد را به‌عنوان یک فرصت ببینیم و همایون را به‌عنوان هنرمندی مردمی و ارزشمند پاس بداریم.

کنسرت‌های خیابانی آغازگر یک روند مثبت برای موسیقی ایران

این آهنگساز سینما، تئاتر و تلویزیون در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: فکر می‌کنم هر کسی که دلش با ایران و مردم ایران است، به این موضوع نگاه مثبتی خواهد داشت. شک نداریم که همایون نه برای کسب درآمد، که با هزینه شخصی خود این کنسرت را برگزار می‌کند. اگرچه یک اسپانسر مالی دارد که در واقع اسپانسر کلیه کنسرت‌های اوست، نه فقط این برنامه اما او این کار را با عشق به مردم انجام می‌دهد. روز جمعه، ایرانیان بیننده و شنونده این صدای زیبا و این هنرمند جوان ایران و گروه موسیقی‌اش، خواهند بود. در نهایت، امیدوارم گفتمان‌های مختلف موسیقی اعم از سنتی، محلی، پاپ، راک، رپ، کلاسیک و دیگر گونه‌ها بتوانند در اماکن مختلف، برای مردم ایران و برای گروه‌های مختلف اجتماعی، حتی به‌صورت رایگان اجرا داشته باشند. حال جامعه و حال بسیاری از ما با حضور هنر در بستر اجتماع، بهتر خواهد شد.

ارجمند در پایان گفت: اصولاً در بسیاری از کشورها، در روزهای ملی، اعیاد و مناسبت‌ها، کنسرت‌های رایگان با حضور چند ده‌هزار یا چند صدهزار نفر برگزار می‌شود و این روالی کاملاً عادی است. حالا که این حرکت در کشور ما آغاز شده، باید خوشحال باشیم که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. اگرچه پیش از این نیز موارد مشابهی داشته‌ایم، اما این مورد می‌تواند آغازگر یک روند خوب برای موسیقی ایران باشد.