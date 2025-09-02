تعاملات بین المللی در دستور کار پژوهشگاه ژنتیک قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ژنتیک، دکتر محمدرضا کاشفی، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، طی بازدید از بخشهای مختلف پژوهشگاه، در نشست مشترکی با رئیس و معاونین این مجموعه شرکت کرد.
در ابتدای این نشست، دکتر محمدی، رئیس پژوهشگاه ژنتیک، اظهار داشت: پسوند «ملی» در عنوان پژوهشگاه ژنتیک نشان میدهد که این پژوهشگاه یک مرکز علمی-پژوهشی ملی است؛ یعنی وظایف و مأموریتهای ملی در خصوص فعالیتهای پژوهشی و علمی برای آن تعریف شده است.
وی افزود: از ابتدا بر این باور بودهایم که بخش خصوصی یک فرصت است و بر همین اساس، اجرای پروژههای موردنیاز دستگاههای دولتی را با مشارکت این بخش در اولویت قرار دادهایم.
دکتر محمدی تصریح کرد: در پژوهشگاه ژنتیک در مرز دانش حرکت میکنیم و تعاملات دانشگاهی داخلی و بینالمللی را در دستور کار قرار دادهایم؛ از جمله با دانشگاههای معتبری همچون دانشگاههای عراق، پیشاور پاکستان و دانشگاههای تاجیکستان. در این راستا، تفاهمنامههای متعددی به امضا رسیده که برای نمونه، در تاجیکستان تاکنون چهار تفاهمنامه منعقد شده است.
رئیس پژوهشگاه ژنتیک با اشاره به قدرت و تأثیر علم و فناوری در ایجاد ارتباطات بینالمللی گفت: دیپلماسی علمی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشورهای دیگر، از جمله عراق، از دیگر اولویتهای این پژوهشگاه بوده است. در این مدت، به دانشگاههای خارجی اعلام کردهایم که توانایی صادرات محصولاتی مانند دانش فنی تشخیص زودهنگام و غیرتهاجمی سرطان، یا محصولات کشاورزی مقاوم به خشکی، سرما و… را داریم.
در ادامه، دکتر محمدرضا کاشفی ضمن ابراز خرسندی از حضور در پژوهشگاه ژنتیک گفت: ما وظیفه داریم از فعالیتهای علمی و پژوهشی حمایت کنیم.
وی افزود: اینکه پژوهشگاه ژنتیک توانسته است برای بخش خصوصی فرصت فعالیت فراهم کند، قابل تقدیر است.
در بخش پایانی این نشست، معاونین و مدیران پژوهشگاه توضیحاتی درباره فعالیتهای بخشهای مربوط به خود ارائه دادند.
شایان ذکر است که دکتر کاشفی در ابتدای این نشست، از بخشهای مختلف پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک بازدید به عمل آورد
نظر شما