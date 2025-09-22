به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی ژنتیک، نشست مشترکی به منظور انعقاد تفاهم‌نامه علمی بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مرکزتحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB) با اهداف اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، توسعه همکاری‌ها آموزشی توسعه فناوری، توسعه دانش فنی و همکاری در امور پژوهشی در پژوهشگاه ژنتیک برگزارشد.

در ابتدای این جلسه دکتر جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ژنتیک ضمن ابراز خرسندی از حضور ریاست مرکزتحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و هیات همراه در پژوهشگاه عنوان کرد: با کمک بخش خصوصی ساختمان پردیس علم و فناوری پژوهشگاه در بنایی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در چهار طبقه تاسیس شد و با افتتاح آن بیش از ۳۰ شرکت دانش‌بنیان و واحدهای فناور در آن مستقر شدند، که بیش از ۶۰۰ نفر از جوانان ۲۵ تا ۳۵ سال فعال در حوزه زیست فناوری در قالب همکاران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر شدند و مرحله دوم این طرح نیز تا یک سال آینده افتتاح خواهد شد.

دکتر محمدی ادامه داد: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با وجود ملی بودن و وظایف ذاتی خود، توجه به نیازهای کشور با نگاهی به اسناد بالادستی علمی کشور دارد و فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری پژوهشگاه به صورت ماموریت محور در حال انجام است.

وی افزود؛ با توجه به اینکه تقاضای جامعه علمی کشور در شاخه های مختلف زیست فناوری متنوع است و ما بر اساس این تنوع در حوزه های زیست فناوری پزشکی و ژنتیک پزشکی، زیست فناوری کشاورزی، دام، طیور و آبزیان به ترتیب در حال پژوهش و تولید فناوری در ژن درمانی، سلول درمانی، تشخیص زود هنگام سرطان، تولید آنتی بادی ها و تولید حیوانات مدل با تکنیک ویرایش ژن، کشت گندم مقاوم به شوری و کم آبی، طراحی کیت‌های تشخیص بیماری طیور و دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام و ساخت آنزیم های دارویی و تولید پروبیوتیک‌ها بوده و در این خصوص فعالیت‌های بسیاری انجام داده‌ایم و حتی در این زمینه ها محصولات متعددی نیز ارائه شده است.

محمدی همچنین اظهار داشت: در حوزه بین الملل نیز در سالیان اخیر پژوهشگاه ژنتیک به عنوان پژوهشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای نقش نموده‌ است ما در راستای وظایف ذاتی و سازمانی و و ظیفه ای که دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دیپلماسی و تعامل علمی بین المللی که بر عهده دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی گذاشته از تعامل و همکاری های علمی با تمامی کشورها بخصوص کشور های دوست و دوست استقبال می کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر علی اکبر موسوی موحدی رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ضمن ابراز خرسندی از حضور در پژوهشگاه ژنتیک گفت: گسترش مرزهای دانش باید توسط کلیه موسسات انجام شود که یکی از این اهداف می تواند همکاری برای تاسیس یک آزمایشگاه ملی مشترک باشد که مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان، بنیاد علم ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

در ادامه، دکتر موسوی موحدی در خصوص دیپلماسی علمی اظهار داشت: خط مشی دولت‌ همین است و مراکز علمی باید با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی به ویژه عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان همکاری‌های علمی تنگاتنگی داشته باشند.

در پایان این جلسه ضمن عقد تفاهم‌نامه همکاری و تعیین پروژه های علمی و فناوری بعنوان اولویت در همکاری میان این دو مرکز علمی، بازدیدی از بخش‌های مختلف پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و پردیس علم و فناوری این پژوهشگاه به عمل آمد.