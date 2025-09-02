به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره و مسابقات قرآنی در استان اظهار کرد: جشنواره قرآنی رویداد مهمی برای کردستان است و ظرفیت ادارات باید پای کار باشد.

وی افزود: برگزاری مسابقات قرآنی در راستای تقویت انسجام ملی و امری مهم است و قطعاً مردم هم از این موضوع استقبال خواهند کرد و پای کار خواهند بود.

استاندار کردستان بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد و گفت: برگزاری این جشنواره فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کردستان است.

لهونی خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند نهایت همکاری را با دبیرخانه مسابقات قرآن داشته باشند تا این رویداد مهم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت این جشنواره برای کردستان افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی استان، موجب نشاط اجتماعی و رضایت‌مندی مردم خواهد شد و باید از این فرصت به‌خوبی استفاده کنیم.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: امکانات رفاهی و پشتیبانی از جمله مهمانسراها، خودروهای اداری و تجهیزات موردنیاز باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد و هیچ اداره‌ای نباید در این زمینه کوتاهی کند.

وی همچنین با تأکید بر تأمین زیرساخت‌های لازم ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه در حوزه برق و انرژی باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز قطعی و اختلال در جریان برگزاری مسابقات پیش‌بینی کنند.

استاندار کردستان در پایان گفت: با همت مجموعه مدیران استان، انتظار می‌رود این رویداد ارزشمند در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.