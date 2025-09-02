  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۰۲

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کوراش در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- سرپرست انجمن کوراش گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش یادبود استاد رضا مهنانی در مرکز خراسان شمالی برگزار می‌شود.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش به یادبود شادروان استاد رضا مهنانی خبر داد.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها با هدف شناسایی نفرات برتر جهت حضور در اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان، به میزبانی استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

سرپرست انجمن کوراش بیان کرد: مسابقات بخش بانوان در روز ۲۷ شهریور ماه و بخش آقایان در روز ۲۸ شهریور ماه در مجموعه ورزشی شهید علیدخت، کمپ تیم‌های ملی کوراش برگزار می‌شود.

خسرویار با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها در مسیر آماده‌سازی تیم ملی، از تمامی مدعیان دعوت کرد تا با آمادگی کامل در این رویداد حضور یابند.

