به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منصور احمدلو عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس با بیان اهمیت جایگاه ایثارگران گفت: اگر همدلی و همفکری به طور جدی شکل نگیرد، امور به درستی پیش نخواهد رفت و ایثارگر کسی است که وظیفه‌ای قانونی ندارد اما کاری خارق‌العاده انجام می‌دهد و حتی جان خود را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: تعریف واقعی ایثارگری در این است که فرد در زمان خطر عقب‌نشینی نمی‌کند و در زمان آسایش نیز میدان را خالی نمی‌گذارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با اشاره به نقش پرافتخار ایثارگران استان فارس در دوران دفاع مقدس افزود: توجه به ایثارگران توجه به شخص نیست، بلکه توجه به آرمان‌های ملی و دینی ماست و استان فارس شهدای والامقام بسیاری تقدیم انقلاب کرده و لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس افتخارات بزرگی برای کشور رقم زده است.

سردار احمدلو تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، کارکنان و مجموعه‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش‌ها و فداکاری‌های فراوانی انجام دادند که جز در چارچوب ایثار و ازخودگذشتگی قابل تعریف نیست. امروز نیز وظیفه ماست که فرهنگ ایثار را زنده نگه داریم و پیگیری مطالبات جامعه ایثارگران را با جدیت در دستور کار قرار دهیم.