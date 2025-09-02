سیدزاهدین چشمهخاور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی ناوگان حملونقل عمومی استان اظهار داشت: بهسازی و ارتقای کیفیت ناوگان از مهمترین اهداف ما در سال جاری است. در این راستا، ۲۶ دستگاه ناوگان بر اساس اولویت کارشناسی به بانک عامل معرفی شد که پرداخت تسهیلات به آنها متناسب با میزان نقدینگی و اولویتبندی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه تاکنون ۹۴ درصد اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش حملونقل عمومی و توسعه مجتمعهای خدماتی رفاهی جذب شده است، افزود: در حوزه مجتمعهای خدماتی رفاهی نیز ۶ مجتمع متقاضی موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام، ضوابط دریافت این تسهیلات را داشتن کارت هوشمند ناوگان فعال، میزان عملکرد و سن ناوگان عنوان کرد و گفت: در مجموع تاکنون ۲۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی ناوگان و توسعه و تکمیل مجتمعهای خدماتی رفاهی استان جذب شده است.
