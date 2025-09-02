به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر کشور، صفر صادقی پورگوغری به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
«جناب آقای صفر صادقی پورگوغری،
بنا به پیشنهاد استاندار محترم و تأیید این معاونت، به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان منصوب میشوید.»
در ادامه این حکم، وظایف اصلی معاون عمرانی استانداری از جمله ایجاد هماهنگی در زمینههای فنی و عمرانی، نظارت بر تهیه و تصویب طرحهای توسعه و عمران روستایی، تشخیص نیازمندیهای عمرانی، تعیین اولویتها و همچنین نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی دستگاهها و شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمرده شده است.
توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی، نظارت بر ساختوسازها، ارائه گزارشهای منظم از عملکرد و پیشرفت برنامهها و تلاش در جهت پیشبرد پروژههای عمرانی نیمهتمام و توسعه متوازن مناطق، از دیگر مسئولیتهایی است که در این حکم مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان این حکم آمده است:
«توفیق روزافزون جنابعالی را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.»
نظر شما