به گزارش خبرگزاری مهر، «لالایی‌های دره پریان» جدیدترین اثر موسیقایی عماد توحیدی است؛ مجموعه‌ای شامل هشت قطعه لالایی با نام‌های «گل انار»، «مهتاب»، «بابونه»، «فردا»، «کبوتر»، «گل گندم»، «قطار» و «نخل» که بر اساس اشعاری از شاعران معاصر ساخته شده‌اند.

عماد توحیدی در این آلبوم به سراغ یکی از کهن ترین و عاطفی‌ترین گونه های موسیقایی، یعنی لالایی، رفته و با تکیه بر عناصر موسیقی جنوب ایران، روایتی شخصی از جهان لالایی، کودکی، خاطره و خیال ارائه کرده است. تولید این آلبوم مربوط به سال ۱۴۰۲ است و تابه حال ۲ نمایش رباتیک و عروسکی و همچنین چندین انیمیشن، نماهنگ و یک کتاب کودک بر بنیاد قطعات این آلبوم تهیه شده است.

در این مجموعه، سازهایی چون عود و کوبه ای های موسیقی جنوب همنشین پیانو، گیتار و بیس شده اند و مجموعه‌ای از خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایران در شکل‌گیری آن حضور داشته‌اند. محمد لاریان نیز در کنار تنظیم قطعات به عنوان خواننده نغمات بومی در این پروژه همکاری کرده است و نظارت ضبط و میکس اثر را آرش صفدری در همکاری با استودیو الوطن امارات انجام داده است.

عماد توحیدی در مورد تولید و انتشار این اثر گفت: لالایی برای من فقط یک فرم موسیقایی نیست؛ بخشی از حافظه عاطفی و فرهنگی ماست. لالایی نخستین تجربه انسان از شنود موسیقی است. کلام لالایی واگویه رنج و فراق و آرزوهای مادرانه است و تنها نغمه است که بی واسطه درک کلام بر ضمیر کودک حک می شود. در «لالایی‌های دره پریان» کوشیدم لالایی های سرزمینی خیالی به نام دره پریان را با زبان موسیقایی خود و با تأثیرپذیری از موسیقی جنوب ایران روایت کنم و اجرای همسرایان در این آلبوم تداعی بخش لالایی هایی است که پریان بر بالین کودکان می خوانند.

وی با اشاره به فضای موسیقایی آلبوم و تهیه نسخه عربی «لالایی های دره پریان» گفت: موسیقی جنوب برای من صرفاً مجموعه‌ای از ریتم‌ و لحن نیست؛ یک جهان زنده و سرشار از روایت، رنگ و عاطفه است و خواستم بخشی از این جهان را در کنار شعر معاصر و در قالب لالایی به تجربه‌ شنیداری تازه ای بدل کنم. از جایی که موسیقی جنوب ایران اشتراکاتی با موسیقی کشورهای حوزه خلیج فارس دارد به پیشنهاد یکی از دوستان همکار در امارات تصمیم گرفتیم یک نسخه با کلام عربی از این آلبوم در دست تهیه باشد.

تولید «لالایی‌های دره پریان» بر عهده مرکز موسیقی حوزه هنری بوده است و این اثر به آهنگسازی عماد توحیدی نخستین آلبوم منتشر شده پروژه سه گانه «موسیقی کودک» این مرکز است.

محمدرضا علیقلی و بهرام دهقانیار سازنده ۲ آلبوم دیگر این پروژه هستند که به زودی منتشر خواهند شد.