به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به حجم جابه‌جایی کالا در شبکه جاده‌ای کشور گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۲۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ میلیون تن افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنامه برای سفرهای ناوگان حمل‌ونقل کالا صادر شده و عملیات انتقال کالا در سطح شبکه جاده‌ای کشور انجام شده است.

حمداللهی با اشاره به جابه‌جایی کالاهای اساسی از بنادر کشور بیان کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری ادامه داد: همچنین در این مدت، ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در شبکه جاده‌ای کشور جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه بخش حمل‌ونقل کالای جاده‌ای با ظرفیت گسترده‌ای در حال فعالیت است، گفت: عملیات جابه‌جایی کالا با استفاده از ۴۸۰ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان باری انجام می‌شود که میانگین عمر کاری این ناوگان ۱۹ سال است.

حمداللهی افزود: حدود ۵۶۷ هزار راننده فعال در بخش حمل‌ونقل کالای بین‌شهری در جابه‌جایی کالا در سطح کشور مشارکت دارند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات گسترده با فعالیت ۵ هزار و ۹۳۰ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل مدیریت و اجرایی می‌شود.