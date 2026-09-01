به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به حجم جابهجایی کالا در شبکه جادهای کشور گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۲۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حملونقل عمومی در جادههای کشور جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ میلیون تن افزایش داشته است.
وی افزود: در این مدت، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنامه برای سفرهای ناوگان حملونقل کالا صادر شده و عملیات انتقال کالا در سطح شبکه جادهای کشور انجام شده است.
حمداللهی با اشاره به جابهجایی کالاهای اساسی از بنادر کشور بیان کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری ادامه داد: همچنین در این مدت، ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در شبکه جادهای کشور جابهجا شده است.
وی با بیان اینکه بخش حملونقل کالای جادهای با ظرفیت گستردهای در حال فعالیت است، گفت: عملیات جابهجایی کالا با استفاده از ۴۸۰ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان باری انجام میشود که میانگین عمر کاری این ناوگان ۱۹ سال است.
حمداللهی افزود: حدود ۵۶۷ هزار راننده فعال در بخش حملونقل کالای بینشهری در جابهجایی کالا در سطح کشور مشارکت دارند.
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات گسترده با فعالیت ۵ هزار و ۹۳۰ شرکت و مؤسسه حملونقل مدیریت و اجرایی میشود.
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