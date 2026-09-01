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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

۱۰.۲ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور جابه‌جا شد

۱۰.۲ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور جابه‌جا شد

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با اشاره به جابه‌جایی کالاهای اساسی از بنادر کشور گفت: طی پنج ماه نخست امسال، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به حجم جابه‌جایی کالا در شبکه جاده‌ای کشور گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۲۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ میلیون تن افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنامه برای سفرهای ناوگان حمل‌ونقل کالا صادر شده و عملیات انتقال کالا در سطح شبکه جاده‌ای کشور انجام شده است.

حمداللهی با اشاره به جابه‌جایی کالاهای اساسی از بنادر کشور بیان کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری ادامه داد: همچنین در این مدت، ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در شبکه جاده‌ای کشور جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه بخش حمل‌ونقل کالای جاده‌ای با ظرفیت گسترده‌ای در حال فعالیت است، گفت: عملیات جابه‌جایی کالا با استفاده از ۴۸۰ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان باری انجام می‌شود که میانگین عمر کاری این ناوگان ۱۹ سال است.

حمداللهی افزود: حدود ۵۶۷ هزار راننده فعال در بخش حمل‌ونقل کالای بین‌شهری در جابه‌جایی کالا در سطح کشور مشارکت دارند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات گسترده با فعالیت ۵ هزار و ۹۳۰ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل مدیریت و اجرایی می‌شود.

کد مطلب 6934260
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      وقتی گرانه چه فایده

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