جشن آغاز امامت امام زمان (عج)؛ نماد بیعت و اتحاد جهانی منتظران

حجت‌الاسلام موسی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن آغاز امامت امام مهدی (عج) نه یک مناسبت صرفاً مذهبی، بلکه فرصتی تمدنی برای یادآوری حضور امام حیّ، ضرورت انتظار و اتحاد همه مستضعفان جهان بر محور مهدویت است.

مسئول نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت بیان کرد: جشن آغاز امامت امام مهدی (عج) هرچند از مراسمات جدید است، اما یادآور حقیقتی بنیادین در معارف دینی است؛ حقیقتی که شامل حضور همیشگی امام حیّ و حاضر، وظایف منتظران و آمادگی امت اسلامی برای ظهور می‌شود.

وی افزود: در باور تمام فرق اسلامی اعم از اشاعره، معتزله، ماتریدیه، زیدیه و شیعه، امام دوازدهم از نسل امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) است که جهان را آکنده از عدل و داد خواهد کرد. هرچند در موضوع ولادت و طول عمر ایشان اختلاف نظر وجود دارد، اما در اصل امامت او هیچ اختلافی نیست.

اسفندیاری با تأکید بر نگاه تمدنی به مهدویت گفت: اگر با رویکرد فرامذهبی و حتی فرادینی به موضوع مهدویت پرداخته شود، محوریت امام مهدی (عج) می‌تواند مانند اربعین، موجب اتحاد همه مستضعفان در برابر مستکبران شود. اما تقلیل این مناسبت به یک عید صرفاً درون‌مذهبی، نه تنها ظرفیت جهانی مهدویت را تضعیف می‌کند، بلکه به تفرقه و سوءاستفاده دشمنان می‌انجامد.

مسئول نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت تصریح کرد: برخی به دنبال این هستند که با برچسب بدعت این نگاه تمدنی و وحدت آفرین را تخریب کنند در حالی که بدعت، آن است که امر غیردینی را وارد دین کنیم. این در حالی است که جشن آغاز امامت، خود زمینه‌ساز انجام افضل اعمال یعنی انتظار است؛ انتظاری که فراتر از نماز، روزه و جهاد در روایات دانسته شده و به معنای آماده‌باش دائمی برای یاری امام است.

وی گفت: نهم ربیع‌الاول باید به عنوان روز بیعت و هم‌پیمانی حول محور منجی جهانی مطرح باشد، نه فقط یک مناسبت شادی محدود شیعه؛ چرا که این نگاه می‌تواند زمینه‌ساز اتحاد جهانی مستضعفین در برابر مستکبرین و بسترسازی تحقق عدالت جهانی ظهور مهدوی باشد.