به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با دکت حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بر اهمیت و ضرورت توسعه زیرساختها و امکانات صادراتی استان تأکید کرد.
استاندار بوشهردر این نشست با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی استانی و تاکید رئیسمحترم جمهور در این زمینه، گفت: استان بوشهر میتواند به عنوان معین تجاری ایران با کشورهای قطر و عربستان، از ظرفیتهای فراوانی که در حوزه صادرات دارد با تقویت زیرساختهای پشتیبان و رفع کمبودهای موجود، حجم صادرات را افزون کند.
وی خاطرنشان کرد: سهم استان بوشهر در صادرات کشور به قطر بیش از ۶۶ درصد است که بخش عمده آن از بندر دیر صورت میگیرد. با این حال، کمبودهایی از جمله ضرورت تجهیز به دستگاه ایکسری و برخی امکانات دیگر، موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.
استاندار بوشهر افزود: بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی استان، محصولات کشاورزی است که به دلیل شرایط آب و هوایی قطر، پس از تخلیه و بارگیری مجدد دچار افت کیفیت و در نتیجه کاهش قیمت میشوند؛ موضوعی که زیان مستقیم برای صادرکنندگان هماستانی به همراه دارد و باید با پیگیری جدی و حذف روند بارگیری مجدد، برطرف شود.
زارع همچنین با اشاره به نزدیکی جغرافیایی بوشهر و عربستان، بر راهاندازی خط کشتیرانی بوشهر–دمام تأکید کرد و این اقدام را زمینهساز گسترش تبادلات تجاری و توسعه روابط اقتصادی با عربستان دانست. در این دیدار، دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با تأیید اهمیت موضوعات مطرحشده، قول مساعد برای پیگیری و حمایت از تحقق این مطالبات را ارائه داد.
